تغطية طرح «طلبات» في سوق دبي المالي خلال دقائق



جرت تغطية الطرح العام الأولي لشركة «طلبات» في سوق دبي المالي، خلال دقائق من فتح باب الاكتتاب، مما يعكس استمرار الطلب القوي على الطروحات في المنطقة.

الوحدة التابعة لشركة «ديليفري هيرو» الألمانية في الشرق الأوسط قد تجمع من خلال الطرح ما يصل إلى 1.5 مليار دولار، وحددت النطاق السعري بين 1.50 درهم و1.60 درهم للسهم، وفقاً لوثيقة شروط الصفقة التي اطلعت عليها «بلومبيرغ نيوز». وتطرح الشركة الأم حصة 15% في الوحدة، أي 3.49 مليارات سهم.



ويبلغ تقييم «طلبات» عند الحد الأعلى للنطاق السعري نحو 10.2 مليارات دولار، وهو ما يقل قليلاً عن القيمة السوقية لشركة «ديليفري هيرو» البالغة 11 مليار دولار.

وقالت «طلبات» في بيان إن صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي، وصندوق أبوظبي للتقاعد، وشركة «إميرتس انترناشونال إنفستمنت» ستكتتب في أسهم بقيمة 250 مليون دولار كمستثمرين رئيسيين. وسيجري الإعلان عن السعر النهائي للطرح في 29 نوفمبر وبدء تداول الأسهم يوم 10 ديسمبر المقبل.