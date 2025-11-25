3.62 مليارات سيولة الأسهم مع تنفيذ مراجعة «إم إس سي آي»

تحركت مؤشرات الأسهم المحلية بشكل عرضي، وسط سيولة قوية تجاوزت حاجز 3.62 مليارات درهم، مع بدء تنفيذ مراجعة «إم إس سي آي» (MSCI) تغييراتها في الأسواق، وفقاً لمراجعتها الدورية لمؤشراتها المعلن عنها يوم 6 نوفمبر 2025.

أقفل مؤشر سوق دبي المالي أولى جلسات الأسبوع، على انخفاض 0.08% إلى مستوى 5831 نقطة، وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.2% عند 9772 نقطة.

توزعت سيولة الأسواق بواقع 2.82 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و825.37 مليون درهم في سوق دبي المالي، والكميات المتداولة من الأسهم 874.55 مليون سهم، منها 691.37 مليون سهم في أبوظبي، و183.18 مليون سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 38128 صفقة.

دبي

وشهد سوق دبي المالي توقفاً مؤقتاً نتيجة خلل فني، حيث بدأت الجلسة عند الساعة 12:45 ظهراً عقب معالجة مشكلة في الاتصال، وبقي موعد الإغلاق دون تغيير عند الساعة الثالثة مساءً.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً، سهم مساكن دبي ريت على ارتفاع بنسبة 4.1% عند 1.27 درهم ومصرف السلام السودان 3.12% وبنك دبي التجاري 2.73% ودبي للاستثمار بنسبة 2.2% عند 3.30 دراهم وإمباور 1.94% وسبينيس 1.94%.

فيما كان الأكثر تراجعاً، بي إتش إم كابتيال 5.3% وتبريد 3.79% وأملاك للتمويل 2.4% وشعاع كابيتال 2.3%، بينما تراجع سهم سالك بنسبة 0.3% عند 5.86 دراهم، فيما انخفض سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.6% عند 9.10 دراهم.

أبوظبي

وفي أبوظبي، أقفل سهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات على ارتفاع بنسبة 1.4% عند 5.63 دراهم، فيما صعد سهم مجموعة تو بوينت زيرو بنسبة 4.2% عند 2.72 درهم.

ارتفع سهم ألف للتعليم القابضة بالنسبة القصوى عند 1.14 درهم، تلاه تو بوينت زيرو بنسبة 4.2% وأسمنت الخليج 2.6% و«إن إم دي سي انيرجي» بنسبة 2.5%.

فيما كان الأكثر تراجعاً، حقوق اكتتاب أسهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 8.6% وسيراميك رأس الخيمة 6.05% وأبوظبي الوطنية للفنادق 4.9% وألفا ظبي القابضة 3.5%، كما انخفض سهم إشراق للاستثمار بنسبة 1.4% عند 0.500 درهم، بينما بقي سهم أدنوك للغاز على ثبات عند 3.28 دراهم.

يُذكر أن مجموعة تو بوينت زيرو (المعروفة سابقاً باسم مجموعة ملتيبلاي)، قد أعلنت الأسبوع الماضي، الانتهاء من إجراءات زيادة رأس مالها عن طريق إصدار وإدراج 23.4 مليار سهم جديد في رأس مالها.

حيث تم استكمال إجراءات الاستحواذ على جميع شركة غذاء القابضة وجميع أسهم رأس مال شركة تو بوينت زيرو هولدينج آر إس سي ليمتد.

بورصات عربية

تباين أداء أسواق الأسهم في المنطقة العربية، الاثنين، وسط ضعف أسعار النفط وترقب المستثمرين للمزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وهبط المؤشر الرئيس في السعودية 1.4 بالمئة، مع نزول سهم مصرف الراجحي 2.6 بالمئة وسهم شركة أرامكو السعودية للنفط 1.4 بالمئة.

وارتفع المؤشر الرئيس في قطر 0.4 بالمئة مدعوماً بصعود سهم مصرف قطر الإسلامي 1.3 بالمئة.

وأغلق المؤشر الرئيس في البحرين مرتفعاً 0.3 بالمئة، كما صعد المؤشر الرئيس في سلطنة عُمان 0.7 بالمئة، وزاد المؤشر الرئيس في الكويت 0.1 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.8 بالمئة، مع تراجع سهم الشركة الشرقية للدخان-إيسترن كومباني 6.3 بالمئة.

الأردن

أنهت البورصة الأردنية تعاملات الاثنين، دون تغير يذكر عن الجلسة السابقة وسط مضاربات في أسهم قيادية وأخرى صغيرة وقيمة تداول جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.03 بالمئة إلى 3433.25 نقطة في حين بلغت قيمة التداول عشرة ملايين دينار (14.1 مليون دولار)، وانخفض سهم البنك العربي 0.29 بالمئة وسهم الكهرباء الأردنية 0.31 بالمئة، وارتفع سهم مناجم الفوسفات 0.59 بالمئة وسهم مصفاة البترول 1.4 بالمئة.