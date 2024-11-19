نيكاي الياباني يرتفع بدعم أسهم شركات مرتبطة بالرقائق



أغلق المؤشر نيكاي الياباني مرتفعاً الثلاثاء بفضل أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق، والتي اقتفت أثر مكاسب ناسداك الليلة الماضية، بينما ينتظر المستثمرون إعلان إنفيديا عن إيراداتها الفصلية.



وصعد نيكاي 0.51 بالمئة إلى 38414.43 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.68 بالمئة ليسجل 2710.03 نقاط.

وقال شوتارو ياسودا محلل الأسواق في توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري «ارتفعت أسهم بعض شركات الرقائق اليابانية بعد أن أنهى مؤشر أشباه الموصلات الأمريكي خسائر استمرت ست جلسات متتالية خلال الليل».



وأضاف «انخفضت أيضاً أسهم بعض شركات الرقائق مع تجنب المستثمرين للمخاطرة قبل إعلان أرباح إنفيديا».



وأغلق مؤشرا ناسداك وستاندرد أند بورز 500 على ارتفاع، الاثنين، ليعوضا بعض الخسائر مع توقع المستثمرين أرباحاً فصلية من إنفيديا.



وستعلن إنفيديا أرباح الربع الثالث الأربعاء، والتي سيحللها المستثمرون لتقييم مدى الطلب على الرقائق واستدامة الإقبال على الذكاء الاصطناعي.



وقفز سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.7 بالمئة مما شكل أكبر دفعة للمؤشر نيكاي. وزاد سهم شركة شين إيتسو للكيماويات لصناعة رقائق السيليكون 1.12 بالمئة.



وانخفض سهم ليزرتك 1.75 بالمئة، بينما عوض سهم طوكيو إلكترون خسائره المبكرة وأغلق على ارتفاع 0.25 بالمئة.



وربحت أسهم البنوك في ظل التوقعات بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.



وزاد مؤشر البنوك اثنين بالمئة مع ارتفاع سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 3.32 بالمئة وصعود سهم مجموعة ميزوهو المالية 2.49 بالمئة.



وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات 1.73 بالمئة مع صعود سهم شركة تويوتا موتور 2.04 بالمئة وزيادة سهم هوندا موتور 2.42 بالمئة، بينما يتجه الين بشكل عام للانخفاض.



وقفز سهم شركة كادوكاوا 23 بالمئة، ووصل إلى الحد الأقصى اليومي بعدما أفادت رويترز بأن شركة سوني، التي أغلق سهمها على ارتفاع 0.63 بالمئة، تجري محادثات للاستحواذ على الشركة الإعلامية العملاقة المنتجة للعبة «إلدن رينج».