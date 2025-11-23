أسهم الإمارات.. تفاؤل بموسم النتائج والسيولة القوية

شهدت أسواق الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة تحركاً عرضياً الفترة الأخيرة، وعدم الانزلاق وراء التراجعات العالمية، مدعومة بتوقعات نمو اقتصادي مستدام، وإقبال متزايد من السيولة المحلية والدولية على أسواق الأسهم.

ويتوقع بعض المستثمرين والمحللين أن يتجه السوق نحو زخم إيجابي معتدل، إذا ما استمر الدعم من السيولة، حيث يسود التفاؤل بموسم النتائج المالية للشركات، خصوصاً في القطاع المصرفي والعقاري، ما يمكن أن يعزز من جاذبية الأسهم، وأيضاً بدعم من الأسهم القيادية.

واستقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة خلال الأسبوع الماضي بنحو 10.9 مليارات درهم، منها 7.63 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و3.25 مليارات درهم في سوق دبي، بعد التداول على أكثر من 5 مليارات سهم، عبر 189 ألف صفقة.

وتتجه الأنظار هذا الأسبوع على موعد أحقية توزيع الأرباح لشركات مثل «طاقة» بواقع 0.75 فلس للسهم عن الربع الثالث للعام المالي 2025 و«أدنوك للغاز» بواقع 4.287 فلوس للسهم عن الربع الثالث للعام المالي 2025، و«تعليم القابضة» للموافقة على توزيع أرباح نقدية، فيما تتجه الأنظار إلى اجتماع «سلامة» للموافقة على إجراءات تخفيض رأس المال، و«دريك أند سكل» لمناقشة الأمور الروتينية والتشغيلية للشركة.

3 قطاعات تخطف الأنظار

أنهى مؤشر سوق دبي المالي، تعاملات الأسبوع الماضي، على انخفاض بنسبة 1.9%، مغلقاً عند 5836 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 5950 نقطة.

وفي أبوظبي، أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات الأسبوع الماضي، على انخفاض بنسبة 1.2%، مغلقاً عند 9795 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 9918 نقطة.

وخلال الأسبوع الماضي في دبي فقد تصدر مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية القطاعات المرتفعة بنسبة 4.5%، تلاه قطاع المواد الأساسية بارتفاع طفيف قدره 0.2%.

وعلى جانب التراجع، فقد تصدر مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية القطاعات المنخفضة بنسبة انخفاض بلغت 3.6%، تبعه مؤشرات قطاعات العقارات والمرافق العامة والمالي بانخفاض بأكثر من 2%، ثم قطاعي الصناعة والاتصالات بـ1.2% وقطاع الاتصالات بـ 0.5%.

سجلت أسعار أسهم 15 شركة ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، مقابل انخفاض أسعار أسهم 34 شركة. وتصدر سهم الفردوس القابضة قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً خلال هذه الفترة، بنسبة 26.5%، ثم سهم بنك الإمارات للاستثمار بنسبة 11%.

وفي أبوظبي شهدت مؤشرات 10 قطاعات خلال الأسبوع الماضي انخفاضاً، مقابل ارتفاع مؤشر قطاع واحد فقط.

وتصدر مؤشر التكنولوجيا الانخفاض بنسبة 5%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 3%، ثم مؤشرات قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والاتصالات والتقديري للمستهلك بأكثر من 2.5%، تبعه قطاع العقارات بنحو 2.3%.

وانخفضت مؤشرات قطاعات المالية والمواد الأساسية والسلع الاستهلاكية والمرافق بأقل من 1%، في حين ارتفع مؤشر المرافق بنحو 0.3%. سجلت أسعار أسهم 22 شركة ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، مقابل انخفاض أسعار أسهم 47 شركة.

وتصدر سهم مجموعة أرام قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً خلال هذه الفترة، بنسبة 10.4%، ثم سهم فودكو الوطنية للمواد الغذائية بنسبة 9.4%. تصدر سهم فينكس قائمة الشركات المنخفضة خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 12%، ثم سهم جلفار بنحو 11%.

أبرز أحداث الأسبوع:

الاثنين:

طاقة أحقية أرباح نقدية

أدنوك للغاز أحقية أرباح نقدية

سلامة اجتماع مجلس إدارة

دريك أند سكل اجتماع مجلس إدارة

العربي المتحد اجتماع مجلس إدارة

أبوظبي التجاري نهاية فترة تداول حقوق الأولوية

الثلاثاء

الإمارات دبي الوطني اجتماع مجلس إدارة

الأربعاء

تعليم القابضة جمعية عمومية عادية

دانة غاز اجتماع مجلس إدارة

الخميس

بنك السلام - البحرين جمعية عمومية غير عادية

أورينت تكافل اجتماع مجلس إدارة

بنك أم القيوين اجتماع مجلس إدارة

اللاينس للتأمين اجتماع مجلس إدارة

أمان اجتماع مجلس إدارة