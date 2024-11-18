أسهم تسلا تقفز 5%

قفزت أسهم شركة تسلا‭ ‬الأمريكية للسيارات الكهربائية بأكثر من خمسة بالمئة اليوم الاثنين بعد أن ذكرت بلومبرج نيوز أن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب دونالد ترامب يعتزم وضع لوائح اتحادية للسيارات ذاتية القيادة.

ويأتي التقرير بعد أيام من إعلان ترامب اختيار الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك لقيادة وزارة كفاءة الحكومة في الإدارة القادمة بالاشتراك مع رجل الأعمال فيفيك راماسوامي.

ونقلت بلومبرج نيوز عن مصادر مطلعة قولها إن فريق ترامب يبحث عن قادة سياسيين لوزارة النقل لتطوير إطار تنظيمي اتحادي.

وكان ماسك قد انتقد الشهر الماضي ضرورة موافقة كل ولاية على سير المركبات ذاتية القيادة بها، ووصفها بأنها "مؤلمة بشكل لا يصدق".

وقالت مامتا فاليتشا، المحللة لدى شركة كويلتر شيفيوت "يمكن للائحة اتحادية موحدة أن تبسط (عملية الموافقة)، مما يسمح لشركة تسلا بالمضي قدما بسرعة أكبر في اختبار القيادة الذاتية بالكامل".