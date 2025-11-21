المؤشر نيكاي الياباني يتراجع بضغط من أسهم التكنولوجيا

سجل المؤشر نيكاي الياباني تراجعا حادا اليوم الجمعة بضغط من الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا، بعد أن أدت المخاوف المتجددة المتعلقة بالتقييم إلى انخفاض الأسهم الأمريكية الليلة الماضية.

ونزل المؤشر نيكاي 225 بواقع 2.3 بالمئة إلى 48678.11 في التعاملات المبكرة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة.

وتراجعت أسهم وول ستريت الليلة الماضية في انعكاس حاد بعد ارتفاع مبكر، إثر تلاشى التفاؤل بشأن النتائج الفصلية لشركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وصعد 131 سهما على المؤشر نيكاي فيما تراجع 93 سهما.

وكانت أسهم الشركات ذات الوزن الثقيل في قطاع الذكاء الاصطناعي أكبر الخاسرين على المؤشر، بما في ذلك سهم أدفانتست الذي هوى 9.3 بالمئة يليه سهم مجموعة سوفت بنك الذي تراجع بأكثر من 10 بالمئة.