الأسهم العالمية ترتفع بعد تطمينات «إنفيديا» بشأن آفاق الذكاء الاصطناعي

قفزت الأسهم العالمية بعد توقعات إيرادات قوية من شركة «إنفيديا»، خففت المخاوف بشأن فقاعة محتملة في صناعة الذكاء الاصطناعي كانت قد هزت الأسواق أخيراً.

وارتفعت «إنفيديا» بنسبة 5% في تداولات ما بعد الإغلاق بعد إعلان الأرباح، ما دعم أسهم الذكاء الاصطناعي الأخرى.

وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «إس آند بي 500» في التداولات الآسيوية، بنسبة 1.3%، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك 100» بنسبة 1.9%، مع تحسن المعنويات بعد تجاوز حدث المخاطر الرئيسي الذي أعقب أسبوعاً من الاضطرابات. وقفزت أسهم «ألفابت» بعد موجة من المراجعات الإيجابية بشأن النسخة الجديدة من نموذج الذكاء الاصطناعي «جيميناي» الخاص بها.

وارتفعت الأسهم الآسيوية لأول مرة في خمسة أيام، إذ صعد مؤشر «نيكاي 225» الياباني بنسبة 3.2%، بينما ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي، الذي أصبح نموذجاً لازدهار الذكاء الاصطناعي وإحدى أفضل الأسواق أداءً هذا العام، بنسبة 3%. كما ارتفعت «بتكوين» لتتداول فوق 92 ألف دولار.

وفي أماكن أخرى، حافظ الدولار على مكاسبه بعد تسجيل أكبر ارتفاع له منذ أواخر سبتمبر. واستقرت عوائد سندات الخزانة بعد انخفاض طفيف في الجلسة السابقة، مع تراجع رهانات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وسط ضبابية بشأن وضع سوق العمل.

وقال ماثيو هاوبت، مدير المحافظ في «ويلسون أسيت مانجمنت» في سيدني، في إشارة إلى أرباح «إنفيديا»: «ربما تكون كلمة ارتياح هي الأفضل. كنا بحاجة إلى حل مؤقت للاتجاه الهابط في أسواق الأسهم، إذ كانت المعنويات تتدهور، وقد قدمت الشركة نتيجة ممتازة».

«إنفيديا» تعيد بعض الهدوء

ساعدت نتائج «إنفيديا» القوية في استعادة قدر من الهدوء بعد أسابيع من عمليات البيع المكثفة في أسهم التكنولوجيا، مع تزايد قلق «وول ستريت» من التقييمات المفرطة والمبالغ الضخمة التي تضخ في بنية الذكاء الاصطناعي.

ويركز المستثمرون أيضاً على مسار أسعار الفائدة الأمريكية، مع ترقب الأسواق لصدور تقرير وظائف شهر سبتمبر في وقت لاحق يوم الخميس. وقد قلص المتعاملون تقريباً فرص خفض الفائدة الشهر المقبل بعد أن أعلن «مكتب إحصاءات العمل» أنه لن ينشر تقرير وظائف أكتوبر، بل سيدمج بيانات التوظيف في تقرير نوفمبر المقرر بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير لعام 2025.

ويعني ذلك أن مسؤولي الفيدرالي سيفتقدون بيانات اقتصادية أساسية قبل اجتماعهم الأخير هذا العام. وتشير التوقعات حالياً إلى احتمال كبير لقيام صناع السياسات بالإبقاء على سعر الفائدة المرجعي ضمن نطاق 3.75% إلى 4%.

وكتب توني سيكامور، استراتيجي الأسواق في «آي جي ماركتس» (IG Markets)، أن «هذا الانقطاع في البيانات ينظر إليه على أنه يفاقم الانقسامات داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي ويدفعهم نحو قرار الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماع ديسمبر».

وأظهرت محاضر اجتماع أكتوبر أن العديد من مسؤولي الفيدرالي يرون أن من المرجح أن يكون من المناسب الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير لبقية عام 2025.

وقال ديفيد راسل من «ترايد ستايشن» (TradeStation): «لا يوجد إجماع داخل الفيدرالي مع سير صناع السياسات في الظلام، لكن هذه المحاضر تميل إلى التشدد بشكل عام».

ارتفاع العوائد اليابانية

في تطورات أخرى، قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إنه من الضروري مراقبة تحركات السوق مع محافظ بنك اليابان كازو أويدا ووزير استراتيجية النمو مينورو كيوشي، بينما عزز المسؤولون اتفاقاً مشتركاً يهدف إلى التغلب على الانكماش وتحقيق نمو مستدام.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 5 و10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، مع استعداد الأسواق لحزمة التحفيز التي ستعلنها رئيسة الوزراء سانايي تاكايشي يوم الجمعة.

وجاء صعود الأسهم اليوم الخميس بعد موجة خسائر قاسية دفعت مؤشراً عالمياً للأسهم إلى أدنى مستوى خلال شهر.

وقد دعا كبار التنفيذيين في «وول ستريت» إلى الحذر، محذرين المستثمرين من الاستعداد لمزيد من الخسائر. وقال جون وولدرون، رئيس «غولدمان ساكس»: «العوامل الفنية منحازة بشكل أكبر نحو المزيد من الحماية والمزيد من الهبوط».

ومع هذا القدر من المخاطر، كانت أرباح «إنفيديا» حاسمة للمتداولين الذين يقيمون مستقبل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة إن مبيعاتها ستبلغ نحو 65 مليار دولار في الربع المالي الرابع الذي يمتد حتى يناير. وكان المحللون يتوقعون 62 مليار دولار في المتوسط، فيما ذهب البعض بتوقعاتهم إلى 75 مليار دولار.

وقالت آنا وو، استراتيجي الأصول المتعددة في «فان إيك أسوشيتس» (Van Eck Associates): «لقد منحت نتائج الأرباح استراحة ضرورية كان قطاع التكنولوجيا الأمريكي والسوق الأوسع ينتظرانها منذ أسبوع أو أكثر».