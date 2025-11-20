نيكاي الياباني يرتفع فوق 50,000 نقطة بدعم من توقعات إنفيديا لقطاع التكنولوجيا

ارتفع مؤشر نيكاي الياباني اليوم الخميس، منهيًا خسائر استمرت أربعة أيام، بعد أن خففت نتائج قوية من إنفيديا من مخاوف التقييم بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي.

وارتفع مؤشر نيكاي 225 لفترة وجيزة فوق مستوى 50,000 نقطة، وهو مستوى نفسي مهم، قبل أن يفقد بعض الزخم بعد الظهر. أغلق المؤشر على ارتفاع بنسبة 2.65% عند 49,823.94 نقطة، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 1.66%

بعد إغلاق جلسة نيويورك، توقعت إنفيديا، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، إيرادات ربع سنوية تفوق بكثير توقعات المحللين.

ونظرت الأسواق العالمية إلى شركة تصميم الرقائق لتحديد ما إذا كان استثمار مليارات الدولارات في توسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد أدى إلى فقاعة في هذا المجال.

كان الموردون والمستثمرون اليابانيون في قطاع الذكاء الاصطناعي من أبرز العوامل الدافعة وراء ارتفاع مؤشر نيكاي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق قبل فترة توقف مؤقتة في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال ماكي ساوادا، الخبير الاستراتيجي في شركة نومورا للأوراق المالية: "قبل نتائج إنفيديا، كان هناك تركيز متزايد على ما إذا كانت الربحية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تبرر الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية". وأضاف: "الشركات التي شهدت عمليات بيع نتيجة جني الأرباح، تُعاد الآن شراء أسهمها، مما أدى إلى انتعاش حاد في مؤشر نيكاي".

وشهد مؤشر نيكاي ارتفاع 186 سهمًا مقابل انخفاض 38 سهمًا. وكانت شركتا أدفانتست وطوكيو إلكترون، الرائدتان في صناعة الذكاء الاصطناعي، أكبر المساهمين في ارتفاع المؤشر.

وقفز سهم فوجيكورا، المورد الرئيسي للأسلاك والكابلات لمراكز البيانات، بنسبة 5.9%. وارتفعت أسهم سومبو القابضة بنسبة 10.5% بعد أن أعلنت شركة التأمين عن إعادة شراء أسهمها بقيمة 77 مليار ين (490 مليون دولار). كان سهم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية من بين أكبر الخاسرين، حيث انخفض بنحو 4%، بعد أن نشرت صحيفة أساهي تقريرًا عن سوء التعامل مع وثائق سرية في الشركة، التي تسعى لإعادة فتح محطتها النووية كاشيوازاكي-كاريوا.