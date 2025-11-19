عوائد سندات منطقة اليورو تستقر قرب أعلى مستوياتها في أسابيع وسوق الأسهم محط الأنظار

استقرت عوائد سندات منطقة اليورو قرب أعلى مستوياتها في أسابيع اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لأسواق الأسهم، حيث قد يؤدي أي بيع مكثف جديد إلى اندفاع نحو السندات الحكومية الآمنة.

واجهت الأسهم صعوبة في تحقيق تقدم، حيث أدى التوتر بشأن تقييمات الذكاء الاصطناعي إلى تراجع المستثمرين قبل تحديث أرباح شركة إنفيديا العملاقة للرقائق.

انخفضت عوائد سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات، وهي المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.70%. وبلغت 2.718% في بداية هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى لها منذ 7 أكتوبر.

كما انتظر المستثمرون بيانات التضخم النهائية لشهر أكتوبر وبيانات الأجور الأولية المقرر صدورها في وقت لاحق من الجلسة.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس لتصل إلى 4.56% بعد انخفاضها في اليوم السابق، حيث عزز تراجع أسواق الأسهم الطلب على سندات الملاذ الآمن، بينما حافظت الأسواق على تقديرها لفرصة خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة الشهر المقبل بنسبة 50%.

وتوقع المتداولون احتمالية تبلغ حوالي 30% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول سبتمبر، بينما توقعوا أن يكون سعر الفائدة الرئيسي عند 1.95% في مارس 2027، مقارنةً بـ 2% حاليًا.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثرًا بتوقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.02%. بلغت عائدات السندات الحكومية الإيطالية لأجل عشر سنوات 2.051% في بداية هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى لها منذ 28 مارس. وانخفضت عائدات السندات الحكومية الإيطالية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة لتصل إلى 3.45%، بينما بلغت فجوتها مع السندات الألمانية الآمنة - وهي مقياس رئيسي للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالديون الإيطالية بدلاً من السندات الألمانية الآمنة - 75 نقطة أساس، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها في 15 عامًا عند 70.68 نقطة أساس.