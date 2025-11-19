مؤشر نيكاي الياباني يتراجع لليوم الرابع متأثراً بمخاوف بشأن تقييمات شركات التكنولوجيا

تراجع مؤشر نيكاي الياباني للأسهم لليوم الرابع على التوالي يوم الأربعاء، مع استمرار قلق المستثمرين قبل إعلان شركة إنفيديا، عملاق الذكاء الاصطناعي، عن أرباحها المرتقبة.

وتذبذب مؤشر نيكاي 225 بين المكاسب والخسائر قبل أن يغلق منخفضاً بنسبة 0.34% عند 48,537.70 نقطة، مسجلاً أطول سلسلة خسائر له في سبعة أسابيع. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.17%.

انخفض مؤشر أسهم الشركات اليابانية الرائدة بأكبر قدر في أكثر من سبعة أشهر في الجلسة السابقة، حيث هزت المخاوف بشأن تقييمات شركات التكنولوجيا أسواق الأسهم العالمية. وأغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض خلال الليل، حيث انخفضت أسهم إنفيديا بنسبة 2.8%. وستعلن الشركة عن نتائجها الفصلية بعد إغلاق التداول في نيويورك يوم الأربعاء. قال فوميكا شيميزو، الخبير الاستراتيجي في شركة نومورا للأوراق المالية، إن الارتفاع الحاد في عوائد السندات الحكومية اليابانية، مدفوعاً بالمخاوف بشأن الإنفاق التحفيزي والتوترات الدبلوماسية مع الصين، ساهم أيضاً في تراجع أسهم البلاد. وأضاف شيميزو: «يبدو أن انخفاض أسهم شركات أشباه الموصلات وارتفاع أسعار الفائدة يلقي بثقله على السوق. سينصب التركيز على قدرة شركة انفيديا على تقديم توقعات إيرادات أو أرباح تتجاوز توقعات السوق».

شهد مؤشر نيكاي ارتفاع 112 سهماً مقابل انخفاض 111 سهماً. وكان أكبر الرابحين في المؤشر شركة أيون للتجزئة، بارتفاع 4.6%، تليها شركة توهو (طوكيو) لتشغيل دور السينما، بارتفاع 3.9%. أما أكبر الخاسرين فكانت شركة سومكو، بانخفاض 6.26%، تليها إيبيدن، بانخفاض 4.1%.