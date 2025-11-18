انخفاض جماعي للأسهم الأوروبية لمخاوف من تقييمات شركات التكنولوجيا

تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الرابعة على التوالي، في ظل الضغوط البيعية، التي تتعرض لها الأسواق العالمية على خلفية تجدد المخاوف بشأن أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وفي تعاملات الثلاثاء انخفض المؤشر الأوروبي «ستوكس يوروب 600» بنسبة 1.25% عند 564 نقطة.

وهبط «داكس» الألماني بنسبة 1.45% عند 23248 نقطة، فيما تراجع «كاك 40» الفرنسي بنسبة 1.3% عند 8012 نقطة، وانخفض «فوتسي 100» البريطاني 1% عند 9575 نقطة.

وتراجع سهم «نوفو نورديسك» بنسبة 1.6%، بعد أن خفضت شركة الأدوية الدنماركية السعر الشهري لجرعة «ويجوفي» لعلاج السمنة في الولايات المتحدة إلى 349 دولاراً من 499 دولاراً، بحسب «سي إن بي سي».

وتزايدت المخاوف في الأسواق بشأن ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا، وسط تساؤلات حول متانة أساسيات قطاع الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع طفرة إصدارات الديون لدى شركات التكنولوجيا الكبرى، وتسارع وتيرة إهلاك رقائق الذكاء الاصطناعي.