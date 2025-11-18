مؤشر نيكاي الياباني ينخفض بأكبر وتيرة له في 7 أشهر

سجّل مؤشر نيكاي الياباني أكبر انخفاض له في أكثر من 7 أشهر اليوم الثلاثاء، حيث عمد المستثمرون إلى بيع أسهم التكنولوجيا عقب الانخفاض الحاد الذي شهدته وول ستريت خلال الليل.

انخفض المؤشر بنسبة 3.22% ليغلق عند 48,702.98 نقطة، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ 9 أبريل. كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 2.88%. منذ انتخاب ساناي تاكايتشي، ذات التوجهات المالية المعتدلة، رئيسةً للوزراء الشهر الماضي، دفعت التوقعات بتوسيع التحفيز الاقتصادي الأسهم اليابانية إلى تحقيق مكاسب حادة، حيث لامس مؤشر نيكاي مستوى قياسيًا خلال اليوم بلغ 52,636.87 نقطة في 4 نوفمبر.

وصرح سييتشي سوزوكي، كبير محللي أسواق الأسهم في مختبر توكاي طوكيو للاستخبارات: "بمجرد أن انخفض مؤشر نيكاي إلى ما دون مستوى 50,000 نقطة الرئيسي، تدهورت المعنويات وتسارعت وتيرة البيع".

وأضاف: "أراد بعض المستثمرين شراء الأسهم عند انخفاضها، لكنهم انتظروا حتى المزيد من الانخفاض".

وأغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد يوم الاثنين، حيث أغلق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك دون مؤشر فني رئيسي لأول مرة منذ أواخر أبريل، حيث استعد المستثمرون للنتائج الفصلية لشركات التجزئة وشركة إنفيديا، وترقبوا تقرير الوظائف الأمريكية الذي طال انتظاره هذا الأسبوع. من المقرر أن تُصدر شركة إنفيديا، أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، والتي تُعدّ محور تداولات الذكاء الاصطناعي في وول ستريت، تقريرها المالي بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء.

انخفض سهم مجموعة سوفت بنك بنسبة 7.5%، بينما خسرت أسهم طوكيو إلكترون وأدفانتست، المُرتبطتان بالرقائق، 5.5% و3.7% على التوالي.

وصرح ناوكي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في شينكين لإدارة الأصول: "لقد ضعفت العوامل الإيجابية التي دفعت السوق نحو الارتفاع، مثل نمو الذكاء الاصطناعي وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية". وأضاف: "كما أن تدهور العلاقات بين اليابان والصين يُلقي بظلاله على المعنويات".

انخفضت أسهم شركات تصنيع كابلات الألياف الضوئية، المستفيدة من تداولات الذكاء الاصطناعي، حيث خسرت أسهم فوجيكورا وسوميتومو للصناعات الكهربائية 9.9% و9.1% على التوالي.