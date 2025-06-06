تراجع كبير لأسهم «تسلا» بتصاعد خلاف ترامب وماسك

أثارت الخلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، مخاوف لدى مساهمي الشركة بعد أن تبادلا الاتهامات في تصريحات حادة أمس.

وانخفض سهم «تسلا» بأكثر من ثمانية بالمئة بعد أن صعّد ماسك انتقاداته لمشروع قانون الضرائب الذي أصدره الرئيس.

وقال ترامب: «أنا وإيلون كانت علاقتنا رائعة. لا أعرف ما إذا كان ذلك سيستمر».

وانخفض سهم «تسلا» 12 % منذ 27 مايو، وهو ما تزامن تقريباً مع قرار ماسك بالانسحاب من أدواره بالحكومة.

وانخفضت أسهم «تسلا» 22 % منذ بداية العام، بما في ذلك خسائر أمس.