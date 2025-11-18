المؤشر نيكاي الياباني ينخفض بفعل هبوط أسهم التكنولوجيا الأمريكية

انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء، متأثرا بانخفاض أسهم التكنولوجيا الحاد الذي شهدته وول ستريت الليلة الماضية، مع توخي المستثمرين الحذر قبل إعلان شركة إنفيديا العملاقة للرقائق عن نتائجها الفصلية.

وهبط نيكاي واحدا بالمئة إلى 49799.99 نقطة بحلول الساعة 00:13 بتوقيت جرينتش، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.67 بالمئة إلى 3325.23 نقطة.

وأغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد أمس الاثنين مع ترقب المستثمرين النتائج الفصلية لشركات التجزئة وشركة إنفيديا. ويترقبون كذلك تقرير الوظائف الأمريكي الذي طال انتظاره هذا الأسبوع.

وفي اليابان، انخفض سهم مجموعة سوفت بنك، وهي شركة استثمار في قطاع التكنولوجيا، 3.5 بالمئة. وتراجع سهم طوكيو إلكترون 2.46 بالمئة وأدفانتست 0.35 بالمئة.

وبعد أن شهدت انخفاضا حادا في الجلسة السابقة، ارتفعت أسهم قطاع التجزئة. وصعد سهم متجر إيسيتان ميتسوكوشي هولدينجز 1.1 بالمئة، وسهم ريوهين كيكاكو 1.1 بالمئة.