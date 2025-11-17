استقرار مؤشرات الأسهم الأوروبية مع ترقب المستثمرين لبيانات أمريكية

شهدت الأسهم الأوروبية بداية مستقرة اليوم الاثنين، حيث توقف المستثمرون عن التداول بعد موجة بيع أواخر الأسبوع الماضي، وحولوا تركيزهم إلى ما قد تكشفه بيانات الوظائف الأمريكية التي طال انتظارها بشأن صحة أكبر اقتصاد في العالم.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1%، مسجلاً آخر إغلاق له عند 575.78 نقطة.

أدى القلق من احتمالية خفض وشيك لأسعار الفائدة من قِبَل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى المبالغة في تقدير قيمة قطاع التكنولوجيا، إلى موجة بيع في الأسواق العالمية الأسبوع الماضي، حيث سجلت الأسهم الأوروبية أكبر خسارة يومية لها في أكثر من شهر يوم الجمعة.

من المرجح أن يختبر إقبال المستثمرين على المخاطرة هذا الأسبوع بشكل أكبر مع صدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر سبتمبر وتقرير أرباح شركة إنفيديا، الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي. تصدرت أسهم قطاع الإعلام قائمة الرابحين القطاعيين، بقيادة سهم شركة الإعلانات البريطانية العملاقة WPP الذي ارتفع بنسبة 4% بعد تقرير أفاد باهتمام منافستها الفرنسية هافاس وبعض شركات الاستثمار الخاص بالاستحواذ عليها.

أبرمت شركة ساب عقداً بقيمة 3.1 مليارات يورو مع الحكومة الكولومبية لتوريد 17 طائرة مقاتلة من طراز جريبن على مدى السنوات الخمس المقبلة، ما رفع أسهم شركة الدفاع السويدية بنسبة 5.8%.