أسهم السياحة تهبط بمؤشر نيكاي وسط خلاف صيني ياباني بشأن تايوان

أغلق مؤشر نيكاي الياباني على انخفاض طفيف اليوم الاثنين، متأثراً بتراجع أسهم الشركات المرتبطة بالسياحة بعد تحذير الصين مواطنيها من السفر إلى اليابان وسط تفاقم الخلاف الدبلوماسي بشأن تايوان.

وأغلق مؤشر نيكاي منخفضاً بنسبة 0.1% عند 50,323.91 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 0.4% في وقت سابق من الجلسة. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.37% إلى 3,347.53 نقطة.

وحذرت الصين طوكيو يوم الجمعة من هزيمة عسكرية «ساحقة» إذا استخدمت القوة للتدخل في تايوان، وحذرت المواطنين الصينيين من زيارة اليابان.

وتصاعدت التوترات بين طوكيو وبكين منذ أن صرحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في وقت سابق من هذا الشهر بأن أي هجوم صيني على تايوان قد يشكل «تهديداً للبقاء» ويثير رداً عسكرياً محتملاً من طوكيو.

يعتمد تجار التجزئة اليابانيون بشكل كبير على السياح الصينيين، الذين ينفقون مبالغ طائلة على شراء الملابس ومستحضرات التجميل.

انخفضت أسهم المتاجر الكبرى، حيث انخفضت أسهم شركة إيسيتان ميتسوكوشي القابضة بنسبة 11%. وخسرت شركة تاكاشيمايا 6.18%، بينما انخفضت أسهم شركة شيسيدو لمستحضرات التجميل بنسبة 9.08%.

وخسرت شركة فاست ريتيلنج، المالكة للعلامة التجارية يونيكلو، 5.29% لتصبح أكبر عامل ضغط على مؤشر نيكاي.

وصرح شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية: «كان رد فعل السوق على تلك الأسهم مبالغاً فيه بعض الشيء. ربما يكون المستثمرون قد وضعوا في الحسبان جميع الأخبار السيئة المتعلقة بالعلاقة بين الصين واليابان».

وأضاف: «لا أعتقد أن موجة بيع تلك الأسهم ستستمر».

ومما قدم بعض الدعم للسوق، ارتفاع أسهم التكنولوجيا مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي عند انخفاضها.

صعدت أسهم شركة طوكيو إلكترون، المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق، بنسبة 4.55% لتصبح أكبر داعم لمؤشر نيكاي. ارتفعت أسهم مجموعة سوفت بنك بنسبة 2.83%.

قفز سهم ميتسوي كينزوكو، الشركة المصنعة لمواد مراكز البيانات، بنسبة 8.87%.

ارتفع سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بنسبة 4.57%، بعد أن أعلنت ثاني أكبر مجموعة مصرفية في البلاد عن ارتفاع صافي أرباحها للربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر بنسبة 57% يوم الجمعة.

انخفضت أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية ومجموعة ميزوهو المالية بنسبة 1% و0.26% على التوالي، على الرغم من ارتفاع صافي أرباحهما الفصلية. (إعداد: جونكو فوجيتا؛ تحرير: سوبرانشو ساهو)