الدولار يتراجع وسط توتر تجاري

تراجع الدولار، أمس، مقابل معظم العملات الرئيسية وسط ترقب التطورات في مفاوضات الرسوم الجمركية التي يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع شركاء تجاريين رئيسيين، ولاسيما الصين، قبل صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية.

ومنحت إدارة ترامب الدول مهلة حتى يوم أمس، لتقديم أفضل عروضها بشأن التجارة، وهو اليوم نفسه الذي يبدأ فيه رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى المثلين لتصبح 50%. وانخفض الدولار 0.8% مقابل العملات الرئيسية الاثنين بعد انكماش في قطاع التصنيع، لكنه ارتفع تقريباً بالنسبة نفسها في اليوم التالي بعد زيادة مفاجئة في فرص العمل في الولايات المتحدة. واستقر الدولار مقابل الين الياباني عند 143.95 يناً، بينما انخفض أمام الفرنك السويسري 0.16% ليصل إلى 0.8228 فرنك.

وارتفع اليورو 0.21% ليصل إلى 1.1395 دولار قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة المتوقع اليوم.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.14% ليصل إلى 1.3539 دولار. والمملكة المتحدة وصادراتها من المعادن معفية من الرسوم الجمركية الأمريكية.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل الين واليورو وأربع عملات أخرى، عند 99.12، وهو مستوى قريب من أدنى مستوى له في أواخر أبريل.

ويترقب المتعاملون تقرير التوظيف الذي يصدر عن مؤسسة إيه. دي. بي في وقت لاحق من اليوم، وذلك قبل صدور بيانات الوظائف الشهرية المهمة في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.12% إلى 0.647 دولار، عقب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي أظهرت نمواً اقتصادياً ضئيلاً في الربع الأول، مما يبرز الحاجة إلى تحفيز إضافي.

واستقرت العملة الكندية عند 1.3714 دولار كندي مقابل العملة الأمريكية. ومن المرجح أن يُبقي بنك كندا أسعار الفائدة ثابتة في وقت لاحق. وتتأثر كل من كندا والمكسيك بالرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على المعادن الصناعية.