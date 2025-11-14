Al Bayan
تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

رويترز

انخفض المؤشر نيكاي الياباني بما يصل إلى اثنين بالمئة في وقت مبكر من اليوم الجمعة، إذ اقتفت أسهم شركات التكنولوجيا أثر نظيراتها الأمريكية التي هبطت خلال الليل مع قلق المستثمرين حيال التقييمات المبالغ فيها لتلك الشركات.

وهبط نيكاي 1.8 بالمئة إلى 50356.47 نقطة بعد حوالي 12 دقيقة من بدء التداول.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا بالمئة إلى 3348.11.

وقادت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الانخفاضات. ونزل سهم مجموعة سوفت بنك 6.7 بالمئة وخسر سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.8 بالمئة.