تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

انخفض المؤشر نيكاي الياباني بما يصل إلى اثنين بالمئة في وقت مبكر من اليوم الجمعة، إذ اقتفت أسهم شركات التكنولوجيا أثر نظيراتها الأمريكية التي هبطت خلال الليل مع قلق المستثمرين حيال التقييمات المبالغ فيها لتلك الشركات.

وهبط نيكاي 1.8 بالمئة إلى 50356.47 نقطة بعد حوالي 12 دقيقة من بدء التداول.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا بالمئة إلى 3348.11.

وقادت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الانخفاضات. ونزل سهم مجموعة سوفت بنك 6.7 بالمئة وخسر سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.8 بالمئة.