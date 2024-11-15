نيكاي ينهي سلسلة تراجع بدعم مكاسب شركات السيارات والبنوك

أنهى المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة سلسلة تراجع استمرت لثلاث جلسات إذ قدم تراجع الين دعما لشركات صناعة السيارات، كما ارتفعت أسهم القطاع المالي بعد أن رفعت ثلاثة بنوك كبرى توقعاتها السنوية للأرباح.

وأغلق نيكاي مرتفعا 0.28 بالمئة إلى 38642.91 نقطة، لكنه نزل 2.4 بالمئة خلال الأسبوع. وارتفع إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 39101.64 نقطة قبل أن يقلص مكاسبه بسبب البيع لجني الأرباح.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.39 بالمئة إلى 2711.64 نقطة، لكنه سجل خسارة أسبوعية 1.49 بالمئة.

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت منخفضة أمس الخميس بعد أن نالت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول من آمال المستثمرين في خفض آخر لأسعار الفائدة هذا العام بقوله إن البنك المركزي الأمريكي لا يحتاج إلى التسرع في تيسير السياسة النقدية.

وانخفض الين إلى 156.76 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ 23 يوليو ليقترب من مستوى سبق وأن استدعى تدخلا من السلطات اليابانية.

وتجد أسهم الشركات المصدرة دعما من انخفاض الين إذ يزيد من قيمة الأرباح الخارجية بالين عندما تعيدها الشركات إلى اليابان.

وصعدت أسهم البنوك الثلاثة الكبرى في اليابان بعد أن رفعت توقعات أرباحها السنوية إلى مستويات غير مسبوقة أمس، بدعم من الطلب القوي على الإقراض وارتفاع الهوامش بعدما رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في يوليو.

وقفز سهم مجموعة ميزوهو المالية 6.63 بالمئة. وارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.45 بالمئة و0.58 بالمئة على الترتيب.

وصعد سهم تويوتا موتور 1.43 بالمئة وسهم هوندا موتور 2.19 بالمئة.

وكسب سهم نيسان موتور 4.46 بالمئة بعد تقرير يفيد باستحواذ أواسيس مانجمنت على حصة في شركة صناعة السيارات.