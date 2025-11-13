استقرار الأسهم الأوروبية مع التركيز على البيانات الأمريكية

استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، مع استعداد المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية حاسمة عقب انتهاء أطول إغلاق حكومي في البلاد، في حين حدّت خسائر سهم سيمنز من المكاسب بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح مخيبة للآمال.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.29% ليصل إلى 585.13 نقطة ، ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته القياسية.

وقادت أسهم التكنولوجيا مكاسب القطاعات بارتفاع بنسبة 0.9%، حيث أظهرت ASML وInfineon بوادر تعافي من الخسائر الفادحة التي تكبدتها الأسبوع الماضي.

في وقت متأخر من يوم الأربعاء، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشريعًا يُنهي الإغلاق الحكومي، مما يمهد الطريق أمام الوكالات الفيدرالية لاستئناف جمع البيانات الضرورية لصنع السياسات.

من المرجح أن يكون تقرير الوظائف لشهر سبتمبر هو أول تقرير يُصدر. بعد أن أشارت استطلاعات الرأي الخاصة إلى وجود ثغرات في سوق العمل، يتوقع المستثمرون أن خفضًا وشيكًا لأسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الوقت نفسه، انخفض سهم شركة سيمنز بنسبة 4% بعد أن جاءت أرباحها الصناعية أقل بقليل من توقعات المحللين خلال الربع الرابع، وكشفت الشركة عن خطط لخفض حصتها في شركة سيمنز هيلثينيرز.

وارتفع سهم شركة دليفري هيرو بنسبة 2% بعد أن أعلنت شركة الوجبات الجاهزة الألمانية عبر الإنترنت أنها تتوقع تسارع النمو في الربع الحالي، مدفوعًا بانتعاش سوقها الآسيوية.