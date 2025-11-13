توبكس الياباني يغلق عند مستوى قياسي مع تحسن معنويات المستثمرين بإنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي

ارتفع مؤشر نيكاي الياباني اليوم الخميس، مع انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي التاريخي، بينما سجل مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مستوى إغلاق قياسياً مرتفعاً بفضل عمليات شراء القيمة.

ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.43% ليغلق عند 51,281.83 نقطة. وارتفع مؤشر توبكس بنسبة 0.67% ليسجل أعلى إغلاق على الإطلاق عند 3,381.72 نقطة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة.

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء تشريعاً يُنهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد.

في اليابان، ارتفع سهم شركة أدفانتست المرتبطة بالرقائق الإلكترونية بنسبة 4.24%، ليصبح أكبر مصدر لمكاسب مؤشر نيكاي.

ارتفعت أسهم شركة فوجيكورا، المصنعة للألياف الضوئية، بنسبة 3.16%، بينما قفزت أسهم فوروكاوا إلكتريك وسوميتومو إلكتريك بنسبة 12.23% و7% على التوالي.

انخفضت أسهم مجموعة سوفت بنك بنسبة 3.38%، مسجلة أكبر انخفاض في مؤشر نيكاي.

ارتفعت أسهم البنوك، حيث ارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية بنسبة 2%. كما ارتفع سهما مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ومجموعة ميزوهو المالية بنسبة 1.19% و2.55% على التوالي.

وصرح كازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين في إيواي كوزمو للأوراق المالية: «بدأ المستثمرون بشراء أسهم القيمة. هذه الخطوة تشبه ما يحدث في الولايات المتحدة».

أغلقت مؤشرات وول ستريت الرئيسية على تباين يوم الأربعاء، حيث سجل مؤشر داو جونز الصناعي إغلاقاً قياسياً مرتفعاً، وتراجع مؤشر ناسداك مع تخارج المستثمرين من أسهم التكنولوجيا باهظة الثمن.

وأضاف شيمادا: «بدأت الأموال تتدفق إلى الأسهم والقطاعات الأوسع في اليابان». قفز قطاع المرافق بنسبة 3.08%، وارتفع قطاع الوساطة بنسبة 2.08%.

من بين أكثر من 1600 سهم، متداولة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت 59%، وانخفضت 37%، واستقرت 3%.