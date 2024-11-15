أسعار المنتجين تغذي مكاسب «وول ستريت»

ارتفعت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية الرئيسة عند الفتح، أمس، بعد صدور بيانات لبيانات أسعار المنتجين التي جاءت متماشية على نطاق واسع مع التوقعات.

وصعد مؤشر داو جونز 74.2 نقطة أو 0.17 % إلى 44032.38 نقطة عن الفتح، وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 4.3 نقاط أو 0.07 % إلى 5989.68 نقطة، وكسب مؤشر ناسداك 25.4 نقطة أو 0.13 % إلى 19256.09 نقطة.

وتراجع عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في أمريكا الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أن سوق العمل مستمرة في قوتها وأن التباطؤ المفاجئ في نمو الوظائف في أكتوبر مؤقت.

وواصل الدولار الارتفاع ليتداول عند أعلى مستوى في عام مقابل عملات رئيسية ويتجه صوب تحقيق مكاسب لخامس يوم على التوالي بدعم من ارتفاع العوائد وفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وارتفع الدولار بنحو 156 يناً للمرة الأولى منذ يوليو. وتراجع اليورو لأدنى مستوياته منذ نوفمبر 2023 عند 1.05310 دولار كما هبط الجنيه الاسترليني لأدنى مستوى أمام الدولار في 4 أشهر عند 1.2630 دولار.

ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة وتشديد إجراءات الهجرة في ظل إدارة الرئيس المنتخب ترامب إلى زيادة التضخم، ما قد يؤدي إلى إبطاء دورة الاحتياطي الأمريكي، لخفض الفائدة وبلغ العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات 4.483 % أمس، وهو أعلى مستوى منذ يوليو.