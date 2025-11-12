مؤشرات الأسهم الأوروبية ترتفع إلى مستويات قياسية بأمل إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد عند افتتاح تعاملات الأربعاء، لتحافظ على زخمها الإيجابي مع تحسن معنويات المستثمرين في ظل قرب انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.48%، مسجلاً أحدث إغلاق له عند 582.91 نقطة.

كما زاد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.7% إلى 24259 نقطة، وصعد «كاك» الفرنسي بنسبة 0.4% إلى 8189 نقطة، وارتفع «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.2% إلى مستوى قياسي عند 9923 نقطة.

كان المستثمرون حول العالم يأملون في أن يصوت مجلس النواب الأمريكي قريباً على إنهاء الإغلاق الحكومي الذي عطل البيانات الاقتصادية المهمة لصانعي السياسات.

تصدرت أسهم المرافق العامة المكاسب القطاعية بارتفاع نسبته 1.4%، بينما ارتفع مؤشر بورصة إس إس إي البريطانية بنسبة 12.3% بعد الكشف عن خطة استثمارية خمسية بقيمة 33 مليار جنيه استرليني (44.29 مليار دولار)، في إطار سعيها لتطوير شبكات الكهرباء الخاضعة للتنظيم في المملكة المتحدة وقطاع الطاقة المتجددة.

في المقابل، تراجع سهم شركة إيدنريد الفرنسية لخدمات القسائم بنسبة 10%، ما أدى إلى إيقاف التداول بعد خفض توقعات أرباحها لعام 2026، مشيراً إلى التغييرات التنظيمية المرتقبة على نظام قسائم الوجبات والطعام في البرازيل.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم، تباطؤ وتيرة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا إلى 2.3% على أساس سنوي خلال أكتوبر، من 2.4% في سبتمبر.