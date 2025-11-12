مؤشر نيكاي الياباني يرتفع مع تقليص «سوفت بنك» خسائره وتوبكس إلى مستوى قياسي جديد

ارتفع مؤشر نيكاي الياباني يوم الأربعاء، مواصلاً مكاسبه بعد أن قلصت مجموعة سوفت بنك خسائرها، بينما ساعدت مجموعة سوني مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على الإغلاق عند مستوى قياسي جديد بفضل توقعات أرباح سنوية قوية.

أغلق مؤشر نيكاي مرتفعاً بنسبة 0.43% عند 51,063.31 نقطة في تداولات متقلبة. وقفز مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.14% مسجلاً إغلاقاً قياسياً مرتفعاً عند 3,359.33 نقطة.

أغلق سهم مجموعة سوفت بنك منخفضاً بنسبة 3.46%، بعد أن انخفض بنسبة 10%، بعد أن كشفت الشركة الاستثمارية التكنولوجية عن بيع حصتها في إنفيديا مقابل 5.8 مليارات دولار.

تراجعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية ذات الوزن الثقيل، حيث انخفض سهما أدفانتست وطوكيو إلكترون بنسبة 0.23% و1.55% على التوالي.

قال شوتا ساندو، محلل السوق في مختبر توكاي طوكيو للاستخبارات: «قلصت مجموعة سوفت بنك خسائرها، بينما اشترى المستثمرون أسهماً في قطاعات مختلفة، ما ساعد مؤشر نيكاي على الإغلاق مرتفعاً».

قفز سهم شركة TDK، المصنعة للمكونات الإلكترونية، بنسبة 4.92% ليصبح أكبر مصدر لمكاسب نيكاي، بينما ارتفع سهم شركة الأدوية Chugai Pharmaceutical بنسبة 4.37%.

قفز سهم ميتسوي كينزوكو، المصنعة لمواد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 23.27% بعد أن رفعت توقعات أرباحها السنوية بنسبة 75%.

وقال هيتوشي أساوكا، كبير الاستراتيجيين في شركة Asset Management One: «لا يزال التفاؤل المحيط بأسهم الذكاء الاصطناعي قائماً، حيث أقبل المستثمرون على شراء أسهم الذكاء الاصطناعي ذات التوقعات القوية».

ارتفع سهم سوني بنسبة 3.67% بعد أن رفعت شركة تصنيع الألعاب ومعدات الصوت توقعات أرباحها التشغيلية للسنة المالية المنتهية في مارس 2026 بنسبة 8%. ارتفعت أسهم البنوك، حيث حققت مجموعة ميتسوبيشي المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية مكاسب بنسبة 3.38% و1.95% على التوالي.

من بين أكثر من 1600 سهم متداولة في السوق الرئيسي لبورصة طوكيو، ارتفعت 78%، وانخفضت 19%، واستقرت 2%.

انخفض سهم سومكو بنسبة 20.16%، مسجلاً أكبر خسارة مئوية في مؤشر نيكاي، بعد أن توقعت الشركة المنتجة للسيليكون خسارة سنوية صافية قدرها 16.9 مليار ين، متجاوزة توقعات المحللين بخسارة قدرها 5.2 مليارات ين.