أسهم أوروبا ترتفع وسط تركيز على اتفاق إنهاء الإغلاق الأمريكي

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين للنهاية المحتملة لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة وتقييمهم لنتائج أعمال شركات اتصالات من بينها فودافون وإنويت.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة ليلامس أعلى مستوى له في أسبوعين عند 576.05 نقطة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش.

وشهدت الأسهم العالمية بداية قوية للأسبوع، إذ سجلت الأسهم الأوروبية أكبر مكاسب يومية لها في ستة أشهر أمس الاثنين بدعم من شعور المتعاملين بالارتياح لأن نهاية إغلاق الحكومة الأمريكية تعني استئناف إصدار البيانات الرسمية المهمة.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي اتفاقا في وقت متأخر من أمس من شأنه أن يعيد التمويل الاتحادي الأمريكي وينهي أطول فترة إغلاق حكومي في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، استمر بعض الحذر بشأن التأثير المحتمل لنقص التمويل الحكومي حتى الآن على أكبر اقتصاد في العالم.

وواصلت الأسواق أيضا التركيز على موسم إعلان نتائج الشركات.

وارتفعت أسهم شركة فودافون خمسة بالمئة مما أدى إلى ارتفاع قطاع الاتصالات الأوسع نطاقا بعد أن رفعت الشركة البريطانية توقعاتها للعام بأكمله لكل من الأرباح والتدفقات النقدية وسجلت أداء مميزا في ألمانيا.

وعلى الجانب الآخر انخفض سهم إنويت 8.4 بالمئة بعد أن خفضت أكبر شركة لأبراج الاتصالات المحمولة في إيطاليا توقعاتها للإيرادات للعام التالي على الرغم من قفزة الأرباح الفصلية.