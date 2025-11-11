مؤشر نيكاي الياباني يتراجع مع جني المتداولين للأرباح بعد ارتفاع أسهم التكنولوجيا

تراجع مؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء، متخليًا عن مكاسبه السابقة، بعد أن استغل المستثمرون ارتفاع أسهم التكنولوجيا كفرصة لجني الأرباح.

اختتم مؤشر نيكاي، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، تعاملات اليوم بانخفاض 0.14% عند 50,842.93 نقطة، بعد أن ارتفع في وقت سابق بنسبة 1.18% ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوع عند 51,513.16 نقطة.

حقق مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.13% ليصل إلى 3,321.58 نقطة.

قادت أسهم الذكاء الاصطناعي ارتفاع مؤشر نيكاي في بداية التعاملات بعد ارتفاع أسهم نظيراتها في وول ستريت خلال الليل وسط تفاؤل بقرب انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية.

لكن الزخم تراجع بعد الظهر، وانخفض المؤشر القياسي بنسبة 0.65% في وقت ما.

وقال ماكي ساوادا، الخبير الاستراتيجي في نومورا للأوراق المالية: "لا يوجد دافع واحد كبير" لمكاسب الأسهم، "ويستغل بعض المتداولين الفرصة لجني الأرباح".

ارتفع مؤشر نيكاي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 52,636.87 نقطة قبل أسبوع، مدفوعًا بالحماس العالمي للذكاء الاصطناعي وآمال التحفيز المالي في عهد رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي.

اختتم المؤشر يوم الثلاثاء بانخفاض 117 من أصل 225 مكونًا، مقارنة بارتفاع 105 مكونات واستقرار ثلاثة مكونات.

كان سهم مجموعة سوفت بنك، وهي شركة استثمارية ناشئة تركز على الذكاء الاصطناعي، من أبرز الأسهم في بداية التداول، حيث قفز بنسبة 5.55% قبل أن يقلص مكاسبه إلى 1.98% عند الإغلاق.

بعد انتهاء التداول، أعلنت الشركة عن تجزئة أسهمها بنسبة 4 مقابل 1، بالإضافة إلى صافي ربح تجاوز توقعات المحللين بشكل كبير. ارتفعت أسهم مجموعة سوني بنسبة 5.51% بعد إعلانها عن أرباح قوية خلال فترة استراحة منتصف النهار.

وتراجعت أسهم شركة طوكيو إلكترون، المُصنّعة لآلات تصنيع الرقائق، وشركة ليزرتيك، المُصنّعة لمعدات اختبار الرقائق، عن مكاسبهما المبكرة، لتغلقا على استقرار. بينما انخفض سهم أدفانتست بنسبة 4.08%.