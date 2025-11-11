المؤشر نيكاي الياباني يرتفع مدعوماً بصعود أسهم التكنولوجيا

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء بقيادة أسهم التكنولوجيا بعد صعود نظرائها في وول ستريت خلال الليل وسط تفاؤل بإمكانية انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية.

وصعد المؤشر نيكاي 0.7 بالمئة إلى 51269.56 بعد حوالي ساعة من بدء التداول. وكان قد لامس في وقت سابق أعلى مستوى له في أسبوع واحد عند 51513.16.

وقفز سهم سوفت بنك جروب 4.8 بالمئة ليساهم بمفرده بنحو 193 نقطة من إجمالي تقدم المؤشر نيكاي البالغ 406 نقاط. وستعلن المجموعة عن أرباحها بعد إغلاق التداول.

ومع ذلك، كان أداء المؤشر متباينا إذ ارتفع 121 من مكوناته البالغ عددها 225، في حين هبط 98 مكونا وظل ستة دون تغيير.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 3327.93.

وقالت ماكي ساوادا، المحللة في شركة نومورا للأوراق المالية "أسهم الرقائق ومراكز البيانات تبرز بلا شك".

وأضافت "لكن حتى ضمن تلك الفئة، هناك استثناءات".