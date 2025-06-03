تراجع بورصة طوكيو لليوم الثالث بضغط قلق التجارة العالمية

تراجعت بورصة طوكيو وهبط مؤشر نيكاي في الدقيقة الأخيرة من التعاملات الثلاثاء ليواصل التراجع لليوم الثالث، وسط تزايد قلق المتعاملين إزاء التوتر التجاري العالمي.

وأنهى المؤشر نيكي اليوم منخفضا 0.06 % عند 37446.81 نقطة، بعد انخفاض 122 من إجمالي 225 سهما على المؤشر وارتفاع 98 واستقرار 5 أسهم.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.22 % .

وضغط الين، الذي يعد ملاذا آمنا، على الأسهم بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 142.40 للدولار في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

ويقلل ارتفاع العملة اليابانية من قيمة إيرادات الشركات التي تعتمد على التصدير عند تحويلها إلى الين.

وسجلت شركات صناعة السيارات أداء ضعيفا، إذ انخفض سهم سوزوكي موتور 4.51 % ليكون أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي بالنسبة المئوية. وهبط سهم هوندا 0.94 %.

وتراجع سهم تويوتا موتور 0.59 % ولم يظهر تفاعلا يُذكر بعد تقارير إعلامية محلية أفادت بأن شركة تويوتا إندستريز ستقبل عرضا من تويوتا موتور للاستحواذ عليها بقيمة 42 مليار دولار. وارتفع سهم تويوتا إندستريز 0.77 %.

وذكرت رويترز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تريد من الدول تقديم أفضل عروضها بشأن المفاوضات التجارية بحلول غد الأربعاء، إذ يسعى المسؤولون إلى تسريع المحادثات مع عدة شركاء قبل انقضاء المهلة التي حددها ترامب.

وعلى الرغم من تزايد الضبابية، تراجع مقياس لتقلبات المؤشر نيكاي إلى 24.57 %، متحركا إلى منتصف النطاق الضيق الذي تحرك فيه الشهر الماضي، بعد ارتفاعه إلى 62.46 % في أوائل أبريل نيسان عندما كشف ترامب عن الرسوم الجمركية المضادة في ما عرف باسم "يوم التحرير".