صعود جماعي للأسهم الأوروبية مع ترقب المتداولين لنهاية إغلاق الحكومة الأمريكية

ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، عاكسة أجواء إيجابية في الأسواق العالمية، حيث رحب المستثمرون بالمؤشرات الأولية على قرب انتهاء الإغلاق التاريخي للحكومة الأمريكية، بينما قفز سهم دياجيو بعد تعيين شركة صناعة المشروبات رئيساً تنفيذياً جديداً.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.1% ليصل إلى 571 نقطة، منتعشاً من أدنى مستوى إغلاق له في أكثر من ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، وقفز «داكس» الألماني بنسبة 1.6% عند 23946 نقطة، فيما زاد «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.65% عند 9748 نقطة، وأضاف «كاك 40» الفرنسي نحو 1.1% عند 8039 نقطة.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر «سينتكس» لثقة المستثمرين في منطقة اليورو خلال وقت لاحق اليوم، مع توقعات بارتفاعه في نوفمبر إلى سالب 3.9 نقطة من سالب 5.4 نقاط.

وفي الجلسة السابقة، سجل مؤشر ستوكس أكبر خسارة أسبوعية له منذ أواخر أغسطس، حيث دفعت المخاوف بشأن فقاعة التكنولوجيا، إلى جانب نقص البيانات الأمريكية الرسمية بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية لمدة 40 يوماً، المستثمرين إلى العزوف عن الاستثمار. مع ذلك، بدأت مؤشرات انحسار توترات السوق تظهر بعد أن قدّم مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يُعيد فتح الحكومة ويبقيها تعمل حتى نهاية يناير. إلا أن مشروع القانون لا يزال يتطلب موافقة مجلس النواب والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

استعادت أسهم التكنولوجيا عافيتها من خسائرها الأخيرة، لتقود مكاسب القطاعات يوم الاثنين بارتفاع نسبته 2.3%.

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة دياجيو بنسبة 8.2% بعد أن عيّنت الشركة المُصنّعة للمشروبات، ديف لويس، الرئيس السابق لشركة تيسكو، رئيساً تنفيذياً لها، مُستعينة بشخصية من خارج الشركة لتوجيهها خلال فترة صعبة يمر بها قطاع المشروبات.