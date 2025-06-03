المؤشر نيكاي الياباني يرتفع بدعم من أسهم الرقائق

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، إذ اقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر المكاسب التي حققتها نظيراتها الأمريكية خلال الليل.

ومع ذلك، فاق عدد الأسهم المتراجعة تلك الصاعدة على المؤشر، وضغطت قوة الين على أسهم شركات صناعة السيارات.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.5 بالمئة إلى 37651.27 نقطة عند الساعة 0127 بتوقيت جرينتش، ويتجه لتحقيق مكاسب بعد تكبد خسائر لجلستين. ومن بين مكوناته البالغ عددها 225، ارتفع 102 سهم وانخفض 121 بينما لم يتغير سهمان.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بأقل من 0.1 بالمئة.

وقالت ماكي ساوادا محللة الأسهم في نومورا للأوراق المالية "هذه ليست حالة شراء قوية تقود السوق".

وأضافت أنه إلى جانب تداعيات قوة الين، يتوخى المستثمرون الحذر إزاء التطورات التجارية العالمية خاصة بين الولايات المتحدة والصين.

وأفادت رويترز بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تريد من الدول تقديم أفضل عروضها بشأن المفاوضات التجارية بحلول غد الأربعاء، إذ يسعى المسؤولون إلى تسريع المحادثات مع العديد من الشركاء قبل موعد نهائي يحل في غضون خمسة أسابيع فقط.

وارتفعت قيمة الين، الذي يعتبر ملاذا آمنا، إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 142.40 مقابل الدولار اليوم الثلاثاء. ويقلل ارتفاع العملة من قيمة الإيرادات الخارجية للمصدرين اليابانيين.

ونزل سهم تويوتا موتور 0.5 بالمئة وتراجع سهم هوندا 0.8 بالمئة. ولم تُظهر أسهم تويوتا رد فعل يذكر على تقارير إعلامية محلية أفادت بأن تويوتا إندستريز ستقبل عرض الاستحواذ عليها مقابل 42 مليار دولار. وارتفع سهم الشركة واحدا بالمئة.

وقاد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق مكاسب أسهم أشباه الموصلات، إذ ارتفع 3.6 بالمئة.

وصعد سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 1.8 بالمئة وسهم سوني 2.3 بالمئة مما ساعد في تقدم المؤشر نيكاي.