مؤشر نيكاي الياباني يرتفع 1.26% قرب إنهاء الإغلاق الحكومي الامريكي

ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 1% اليوم الاثنين، متتبعًا مكاسب العقود الآجلة للأسهم الأمريكية على أمل انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي التاريخي قريبًا.

وصعد مؤشر نيكاي بنسبة 1.26% ليغلق عند 50,911.76 نقطة. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.56% ليصل إلى 3,317.42 نقطة.

وصرح كازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين في إيواي كوزمو للأوراق المالية، قائلاً: "اشترى المستثمرون في السوق الأسهم مع احتساب مكاسب أسهم وول ستريت في وقت لاحق من اليوم، على أمل انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي قريبًا".

وكانت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز وناسداك قد ارتفعت في أحدث تعاملات بنسبة 0.75% و1.28% على التوالي.

وأقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأحد مشروع قانون يهدف إلى إعادة فتح الحكومة الفيدرالية وإنهاء إغلاقها المستمر منذ 40 يومًا، والذي أدى إلى تهميش الموظفين الفيدراليين، وتأخير المساعدات الغذائية، وعرقلة حركة السفر الجوي.

في اليابان، ارتفع سهم شركة أدفانتست، المُصنّعة لمعدات اختبار الرقائق، بنسبة 3.81%، وسهم شركة طوكيو إلكترون، المُصنّعة لمعدات تصنيع الرقائق، بنسبة 4.27%، وسهم مجموعة سوفت بنك، المُستثمرة في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 2.56%.

وقال شيمادا: "رفعت هذه الأسهم الثلاثة مؤشر نيكاي يوم الاثنين، لكن زخمها لم يكن بنفس قوة الشهر الماضي. ومع ذلك، ارتفعت أسهم الشركات الأصغر المُرتبطة بالرقائق، مُظهرةً إقبالًا قويًا من المستثمرين على أسهم التكنولوجيا".

قفز سهم شركة كيوكسيا القابضة المُصنّعة للرقائق بنسبة 10.63%. كما ارتفع سهم شركة تووا، المُصنّعة لمعدات أشباه الموصلات، بنسبة 23.82% ليصل إلى أعلى مستوى يومي له.

قفزسهم شركة ميركاري، مشغلة تطبيقات سوق السلع المستعملة، بنسبة 18.17% بعد أن حققت زيادة بنسبة 70% في صافي الربح للربع المنتهي في 30 سبتمبر.

وانخفض سهم هوندا موتور بنسبة 4.67% بعد أن خفضت ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان توقعاتها لأرباح العام بأكمله بنسبة 21% يوم الجمعة. وعكست تويوتا موتور خسائرها لتغلق على ارتفاع بنسبة 0.42%.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداولة في السوق الرئيسي لبورصة طوكيو، ارتفعت 76%، وانخفض 21%، واستقرت 2%.