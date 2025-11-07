استقرار ستوكس 600 الأوروبي بعد أسبوع متقلب

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة فيما بدا أنها نهاية مستقرة لأسبوع شابته مخاوف بشأن التقييمات المبالغ فيها للأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا على مستوى العالم، بينما قفز سهم شبكة آي.تي.في البريطانية على خلفية بيع محتمل لقسم البث التابع لها.

بحلول الساعة 08.10 بتوقيت جرينتش، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة إلى 569.02 نقطة .

وعلى الرغم من مكاسب اليوم، يتجه المؤشر الرئيسي لتكبد أكبر خسارة له في أسبوعين منذ أوائل سبتمبر.

وفي حين لم تكن هناك أسباب محددة لعمليات البيع هذا الأسبوع، فإن المحللين يرجعون الأمر إلى كثير من العوامل منها التقييمات المبالغ فيها للأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا، والإغلاق الحكومي الأمريكي وتعليقات من مجلس الاحتياطي الاتحادي قلصت التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة هذا العام.

وقفز سهم آي.تي.في بنسبة 18.2 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة أنها تجري محادثات مع شركة سكاي المملوكة لكومكاست بشأن بيع محتمل لوحدة خدمات الإعلام والترفيه مقابل 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.15 مليار دولار) بما في ذلك الديون.

وصعد قطاع شركات الإعلام واحدا بالمئة ليتصدر مكاسب القطاعات.

وهوى سهم رايت موف 24 بالمئة بعد أن توقعت أكبر بوابة عقارية في بريطانيا تباطؤ نمو الأرباح في عام 2026، متأثرة بالاستثمارات التي تتوقع تنفيذها، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتعزيز العمليات طويلة الأجل.

وارتفع سهم مونتي دي باشي دي سيينا 4.5 بالمئة بعد أن سجل البنك الإيطالي ارتفاعا مفاجئا في أرباح الربع الثالث.