مؤشر نيكاي الياباني يسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل

تراجع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة وسجل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أوائل أبريل، إذ تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى متأثرة بانخفاض نظيراتها الأمريكية خلال الليل وسط مخاوف من أن تكون تقييماتها مبالغا فيها.

وأنهى نيكاي الذي تهيمن عليه أسهم شركات التكنولوجيا تعاملات اليوم منخفضا 1.2 بالمئة إلى 50276.37 نقطة، ليصل إجمالي خسائره الأسبوعية إلى 4.1 بالمئة.

يأتي ذلك بعد أن وصل المؤشر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 52636.87 نقطة يوم الثلاثاء الذي كان أول أيام أسبوع تداول قصير بسبب عطلة رسمية في اليابان.

وفي أكتوبر، ارتفع المؤشر 16.6 بالمئة ليسجل أفضل أداء شهري له منذ 35 عاما.

عاد المستثمرون خلال الليل إلى بيع أسهم الشركات الرائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي، والتي قادت وول ستريت وطوكيو والبورصات العالمية الأخرى إلى بلوغ عدة مستويات غير مسبوقة متتالية في الأشهر القليلة الماضية.

وانخفض سهم إنفيديا 3.7 بالمئة، فيما تراجع سهم إيه.إم.دي 7.3 بالمئة.

وفي اليابان، انخفض سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في الشركات الناشئة 6.7 بالمئة، وتراجع سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق والموردة لإنفيديا 5.5 بالمئة، ليكونا أكبر الخاسرين على نيكاي من حيث نقاط المؤشر.

وقالت فوميكا شيميزو المحللة لدى نومورا سكيوريتيز "بدلا من أن تتغير نظرة المستثمرين لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي من الأساس، هناك حالة من العزوف عن المخاطرة بسبب سرعة ارتفاع هذه الأسهم".

وأضافت أن نتائج أعمال الشركات من العوامل الرئيسية أيضا في السوق حاليا، إذ إن موسم إعلان نتائج الأعمال باليابان في أوج نشاطه في الوقت الراهن.

وسجلت الشركات الثلاث الأكثر انخفاضا على نيكاي اليوم نتائج مالية مخيبة للآمال. وانخفض سهم كاناديفيا الموردة للمعدات البيئية بأكثر من 19 بالمئة، وتراجع سهم أجينوموتو لصناعة الحلويات وتايو يودن لتصنيع المكونات الإلكترونية بأكثر من 16 بالمئة لكل منهما.

وكانت أكثر الشركات ارتفاعا مدفوعة بنتائج أعمالها أيضا، إذ قفز سهم ريكروت هولدنجز المتخصصة في تكنولوجيا الموارد البشرية بأكثر من 16 بالمئة.

وأعلنت نيسان موتور للسيارات التي تمر بصعوبات عودتها إلى تحقيق أرباح تشغيلية، مما أعطاها متنفسا. وارتفع سهمها 4.3 بالمئة.

ومن بين الأسهم المدرجة على نيكاي البالغ عددها 225، ارتفع 102 مقابل انخفاض 123.