المؤشر نيكاي الياباني يرتفع بدعم من أداء وول ستريت

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني بنحو اثنين في المئة اليوم الخميس بعد خسائر حادة سجلها في الجلسة السابقة، وذلك بعدما عزز الإغلاق القوي لوول ستريت الليلة الماضية الإقبال على المخاطرة ودعَم معنويات المستثمرين.

وزاد نيكاي 1.6 بالمئة إلى 51025.90 نقطة بحلول الساعة 0012 بتوقيت جرينتش.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.12 بالمئة إلى 3305.12.

وارتفعت الأسهم الأمريكية أمس الأربعاء بعد انحسار المخاوف بشأن تقييمات أسهم التكنولوجيا فضلا عن نتائج الأعمال القوية والبيانات الاقتصادية التي جاءت أفضل من المتوقع وعززت شهية المستثمرين للإقبال على المخاطرة.

وفي اليابان، ارتفع سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.6 بالمئة. وزاد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في مجال التكنولوجيا 1.99 بالمئة. وصعد سهم شركة طوكيو إلكترون لتصنيع معدات اختبار الرقائق 1.38 بالمئة.

وتسببت الشركات الثلاث معا فيما يقرب من 80 بالمئة من خسائر المؤشر نيكاي أمس الأربعاء والتي بلغت 2.5 بالمئة.