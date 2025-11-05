تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية والأنظار على الأرباح

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية أدنى مستوى لها في أسبوعين يوم الأربعاء، حيث واصلت تقييمات الأسهم المرتفعة إثارة قلق المستثمرين عالمياً، بينما تراجع سهم نوفو نورديسك بعد أن أصدرت شركة الأدوية توقعات متشائمة.

انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.05% إلى 568.10، ليتداول عند مستويات لم يشهدها منذ 17 أكتوبر للجلسة الثانية على التوالي.

وهبط «داكس» الألماني بنسبة 0.36% عند 23809 نقاط، فيما صعد «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.0.4% عند 8043 نقطة، بينما ارتفع «فوتسي 100» البريطاني 0.08% ليتداول عند 9711 نقطة.

وتصدرت أسهم التكنولوجيا قائمة القطاعات الخاسرة، بانخفاضها بنسبة 1.3%، بينما ارتفعت الأسهم التي تعتبر ملاذات آمنة، مثل قطاع الأغذية والمشروبات، بشكل طفيف.

عادت مخاوف التقييم للظهور هذا الأسبوع في وول ستريت والأسواق الآسيوية التي شهدت ارتفاعات قياسية هذا العام، مدفوعة في المقام الأول بالحماس للذكاء الاصطناعي. وعززت تعليقات البنوك الأمريكية الكبرى يوم الثلاثاء هذه المخاوف. في غضون ذلك، كانت الأرباح محط أنظار في جميع أنحاء القارة.

انخفض سهم نوفو نورديسك بنسبة 2% في تداولات متقلبة، بعد أن خفضت الشركة المصنعة لمنتجات ويغوفي توقعاتها لأرباح العام بأكمله، في ضربة مبكرة للرئيس التنفيذي الجديد لشركة الأدوية الدنماركية، وسط حملة إعادة هيكلة شاملة لتعويض الخسائر في معركة شرسة في سوق أدوية السمنة.

انخفض سهم أمبو بنسبة 12%، بعد أن أعلنت الشركة الدنماركية المصنعة لحلول التنظير الداخلي عن نتائج ربع سنوية أقل من التوقعات، بينما أعلنت فيستاس عن أرباح تشغيلية في الربع الثالث تفوق التوقعات، ما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة المصنعة لتوربينات الرياح بنسبة 10%.