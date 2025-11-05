مؤشر نيكاي الياباني ينخفض 2.5% مع ضغوط من قطاع التكنولوجيا

أغلق مؤشر نيكاي الياباني منخفضًا بنسبة 2.5% يوم الأربعاء، متأثرا بتراجع أسهم التكنولوجيا عالية الأداء عقب الانخفاضات الحادة التي شهدتها وول ستريت خلال الليل.

أغلق مؤشر نيكاي الجلسة منخفضًا عند 50,212.27 نقطة. وفي وقت سابق من الجلسة، انخفض المؤشر بنسبة 4.65% ليصل إلى 49,073.58 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 24 أكتوبر.

وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا بنسبة 1.26% عند 3,268.29 نقطة.

قال هيرويوكي أوينو، كبير الاستراتيجيين في شركة سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول: "كان انخفاض مؤشر نيكاي في وقت سابق من اليوم مبالغًا فيه، ولكن هذا يحدث بعد ارتفاع المؤشر بشكل حاد. وقد ثبت أن المستثمرين سيرغبون في شراء الأسهم بمجرد انخفاض مؤشر نيكاي دون مستوى 50,000 نقطة".

في أكتوبر، تجاوز مؤشر نيكاي حاجز 50,000 نقطة الحاسم لأول مرة، وارتفع بنسبة 16.64%، محققا أكبر مكسب شهري له منذ 35 عاما، مع انتعاش أسهم التكنولوجيا على خلفية توقعات باستمرار نمو الشركات الأمريكية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، مثل شركة إنفيديا لصناعة الرقائق.

كما تعززت المعنويات بفضل توقعات الإنفاق الحكومي الكبير لتحفيز النمو الاقتصادي بعد تولي ساناي تاكايتشي منصب رئيسة وزراء اليابان الشهر الماضي.

وأضاف أوينو: "من المرجح أن يشهد المؤشر انخفاضًا حادًا آخر في المستقبل، ولكنه سيتعافى من الخسائر ويواصل الارتفاع ببطء". سجّل مؤشر نيكاي خسائر حادة للأسهم الأمريكية خلال تداولات الليلة الماضية، مدفوعةً بتحذير البنوك الكبرى من احتمالية انحدار أسواق الأسهم، مما يعكس تزايد المخاوف بشأن التقييمات المبالغ فيها.

انخفضت أسهم مجموعة سوفت بنك، وهي شركة استثمار في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 10%، وخسرت شركتا أدفانتست وطوكيو إلكترون، المتخصصتان في صناعة الرقائق، 5.95% و4% على التوالي. وشكّلت الشركات الثلاث مجتمعةً 75% من خسارة مؤشر نيكاي البالغة 1284 نقطة يوم الأربعاء.

قفزت أسهم نينتندو بنسبة 6.22% بعد أن رفعت شركة صناعة الألعاب توقعاتها للمبيعات السنوية لجهاز الألعاب سويتش 2.

ارتفعت أسهم شركة فاست ريتيلنج، المالكة للعلامة التجارية يونيكلو، بنسبة 2%، وارتفعت أسهم شركة نيتوري هولدينجز، المتخصصة في تجارة الأثاث والسلع المنزلية، بنسبة 2.3%.

ومن بين أكثر من 1600 سهم مُتداولة في السوق الرئيسي لبورصة طوكيو، ارتفعت 26%، وانخفضت 70%، واستقرت 2%.