مؤشر نيكاي الياباني يغلق على انخفاض مع تراجع أسهم أدفانتست ومجموعة سوفت بنك

انخفض مؤشر نيكاي الياباني قرب 2% يوم الثلاثاء، حيث باع المستثمرون أسهم أدفانتست ومجموعة سوفت بنك بعد الارتفاعات الحادة التي شهدها السهمان مؤخرًا.

انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 1.74% ليصل إلى 51497.2 نقطة. وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.65% ليصل إلى 3310.14 نقطة.

وخسرت شركة أدفانتست، المُصنّعة لمعدات اختبار الرقائق، 5.86%، بينما انخفضت شركة سوفت بنك، المُستثمرة في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 7.04%، لتصبح أكبر مُسبب للخسائر في المؤشر.

وقال ناوكي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في شركة شينكين لإدارة الأصول: "باع المستثمرون هذه الأسهم بعد ارتفاعها الحاد في الجلسات الماضية".

على وجه الخصوص، ارتفع سهم أدفانتست إلى أعلى مستوى يومي له الأسبوع الماضي بفضل توقعات قوية. وأضاف أن السوق لا يتوقع أي أخبار من الشركة نفسها لفترة من الوقت.

ومع ذلك، لا يزال زخم السوق قويًا بشكل عام، مدعومًا بالأداء القوي لأسهم التكنولوجيا الأمريكية مثل أمازون، وفقًا لما ذكره شوتارو ياسودا، محلل السوق في مختبر توكاي طوكيو للاستخبارات.

وأغلق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على ارتفاع يوم الاثنين، حيث قادت الصفقات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي معظم المكاسب. وارتفعت أمازون بنسبة 4% بعد إعلانها عن صفقة بقيمة 38 مليار دولار مع شركة OpenAI.

أغلق سوق الأسهم اليابانية في عطلة رسمية يوم الاثنين. يوم الثلاثاء، قفز سهم طوكيو إلكترون بنسبة 1.78% بعد أن رفعت شركة تصنيع معدات الرقائق، يوم الجمعة، توقعاتها لأرباح التشغيل بنسبة 2.8% للسنة المالية المنتهية في مارس 2026. وقفز سهم سوميتومو إلكتريك، المُصنّعة لمنتجات الألياف الضوئية المُستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 7.29% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لصافي الأرباح السنوية بنسبة 18.7% لتصل إلى 230 مليار ين (1.53 مليار دولار). ومن بين أكثر من 1600 سهم مُتداولة في السوق الرئيسي لبورصة طوكيو، ارتفعت 52%، وانخفضت 44%، بينما استقرت 2%.