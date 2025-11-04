المؤشر نيكاي يتراجع متأثراً بانخفاض سهمي أدفانتست وسوفت بنك

تراجع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء وسط تعاملات متقلبة متأثرا بانخفاض سهمي أدفانتست ومجموعة سوفت بنك، لكن مكاسب قوية لبعض أسهم التكنولوجيا تحركها التوقعات ساعدت في الحد من الخسائر.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.1 بالمئة إلى 52361.14 نقطة بحلول منتصف النهار. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.38 بالمئة إلى 3344.48.

وخسر سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق الإلكترونية 3.63 بالمئة وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا 1.33 بالمئة، مما شكل أكبر ضغط على المؤشر.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري "ارتفع المؤشر نيكاي وانخفض اليوم، لكن المعنويات كانت قوية كما رأينا في مكاسب المؤشر توبكس".

وأضاف "كان زخم السوق مدعوما بالأداء القوي لأسهم التكنولوجيا الأمريكية مثل سهم أمازون".

وأغلق مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك على ارتفاع أمس الإثنين، وقادت صفقات متعلقة بالذكاء الاصطناعي معظم المكاسب. وصعد سهم أمازون أربعة بالمئة بعد الإعلان عن صفقة بقيمة 38 مليار دولار مع أوبن إيه.آي.

وكانت سوق الأسهم اليابانية مغلقة أمس في عطلة رسمية.

وقفز سهم طوكيو إلكترون 3.95 بالمئة بعد أن رفعت شركة معدات صناعة الرقائق يوم الجمعة توقعاتها لأرباحها التشغيلية بنسبة 2.8 بالمئة للسنة التي تنتهي في مارس آذار 2026.

وصعد سهم سوميتومو إلكتريك، وهو مقياس لاستثمارات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، 12.73 بالمئة بعد أن رفعت شركة صناعة الكابلات توقعاتها لصافي أرباحها السنوية 18.7 بالمئة إلى 230 مليار ين (1.53 مليار دولار).

وتراجع سهم سوسيونكست 19.54 بالمئة بعد أن أشارت الشركة المرتبطة بالرقائق إلى أن صافي أرباحها السنوية سينخفض 65.8 بالمئة إلى 6.7 مليار ين.

ومن بين أكثر من 1600 سهم يجري تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو للأوراق المالية، ارتفع 67 بالمئة وانخفض 30 بالمئة بينما استقر اثنان بالمئة.