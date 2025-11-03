أسواق الأسهم اليابانية في عطلة رسمية احتفالاً بيوم الثقافة

أغلقت الأسواق المالية اليابانية أبوابها الإثنين في عطلة وطنية، احتفالاً بيوم الثقافة، والذي يوافق الثالث من نوفمبر في كل عام.

ويهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على الإبداع والتعليم، وهو يحيي ذكرى ميلاد الإمبراطور «ميجي» (1852-1912)، الذي ارتبط اسمه بالنمو الثقافي.

ومن المقرر أن تستأنف الأسواق المالية في اليابان تداولاتها غداً الثلاثاء بشكل طبيعي.

وأنهى مؤشر «نيكاي 225» تعاملات الجمعة الماضية مرتفعاً بنسبة 2.1% عند 52411 نقطة، فيما صعد نظيره الأوسع نطاقاً «توبكس» بنسبة 0.95% عند 3331 نقطة، ليغلق المؤشران عند مستويين قياسيين، ويحققان مكاسب أسبوعية وشهرية.