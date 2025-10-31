نيكاي يرتفع لأعلى مستوى على الإطلاق بفضل أسهم التكنولوجيا

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوياته على الإطلاق اليوم الجمعة مع قفزة لأسهم شركات التكنولوجيا بعد توقعات بمبيعات قوية صدرت خلال الليل من أبل وأمازون.

وارتفع نيكاي بما يصل إلى 2.1 بالمئة ليبلغ مستوى لم يسجله من قبل عند 52391.45 نقطة في التعاملات المبكرة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.4 بالمئة ليصل إلى مستوى قياسي عند 3348.06.

وكانت أسهم قطاع الرقائق من بين أكبر الرابحين. وقفز سهم سوسيونكست بنسبة 16.7 بالمئة وتقدم سهم أدفانتست 2.7 بالمئة، وهو ما كان كافيا لجعله أكبر الرابحين على نيكي من حيث عدد النقاط. وكسب سهم رينيساس 9.2 بالمئة.

وحققت الأسهم المرتبطة بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي مكاسب أيضا، وقفز سهم هيتاتشي 9.3 بالمئة. وارتفع سهم سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي بنسبة 2.8 بالمئة.

وصعد سهم مجموعة سوني 4.5 بالمئة.

وقدم الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك توقعات لمبيعات آيفون خلال الربع الأخير من العام وإجمالي الإيرادات التي تجاوزت توقعات وول ستريت.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت إيرادات أمازون من خدمات الحوسبة السحابية بأسرع وتيرة فيما يقرب من ثلاث سنوات، مما ساعد الشركة على توقع مبيعات فصلية أعلى من التقديرات.