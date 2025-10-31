نتائج التكنولوجيا تضغط على «وول ستريت»

تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسة في بورصة وول ستريت الأمريكية، أمس، بعد نتائج متباينة من شركات التكنولوجيا الكبرى، وتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، التي أثارت الشكوك حول خفض أسعار الفائدة مجددا هذا العام.

وخلال التعاملات هبط مؤشر داو جونز 196.40 نقطة أو 0.41 %، إلى 47435.60 نقطة، قبل أن يتحول إلى الارتفاع بنحو 0.2 % في وقت لاحق وانخفض ستاندرد اند بورز 35.33 نقطة أو 0.51 % إلى 6855.79 نقطة وتراجع أيضاً المؤشر ناسداك 173.98 نقطة أو 0.73 % إلى 23784.50 نقطة، حيث جاءت التراجعات لتتخلى المؤشرات عن مستويات قياسية، حققتها خلال الأيام السابقة.

وفي حين ارتفع سهم «ألفابت» 2.60 % عقب كشف الشركة عن نتائج أعمال قوية انخفض سهم «ميتا» 12.20 %، وسهم «مايكروسوفت» 2.30%، حيث يشعر المستثمرون بقلق متزايد بشأن خطط إنفاق الشركتين ولامست الأسهم الأمريكية مستوى قياسياً أول من أمس، لكنها محت مكاسبها بحلول الإغلاق.