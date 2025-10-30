تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية قبيل اجتماع البنك المركزي

تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الخميس، مع ترقب الأسواق اجتماع المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في منطقة اليورو.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2% ليصل إلى 574.45 نقطة، وحدّ من الخسائر ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا والسفر.

في حين ارتفع "داكس" الألماني بنسبة 0.15% عند 24163 نقطة، انخفض "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.4% عند 8168 نقطة، وهبط "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.35% عند 9722 نقطة.

ويترقب المستثمرون كلمة "كريستين لاجارد" رئيسة المركزي الأوروبي، في المؤتمر الصحفي الذي يعقب اجتماع صناع السياسات اليوم، فضلًا عن صدور بيانات أولية من ألمانيا عن التغير في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث ومعدل التضخم.

أعلنت ثلاث من أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية يوم الأربعاء عن خطط لتسريع الإنفاق الرأسمالي خلال العام المقبل. ويثير موسم الأرباح الجاري قلقًا جديدًا بين المستثمرين بشأن تكلفة تطوير الذكاء الاصطناعي.

في غضون ذلك، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه توصل إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية على الصين مقابل استئناف بكين مشتريات فول الصويا الأمريكي، والحفاظ على تدفق صادرات المعادن النادرة، وتضييق الخناق على التجارة غير المشروعة للفنتانيل.

مع ذلك، تنتظر الأسواق مزيدًا من التفاصيل حول الاتفاق.

ارتفع قطاع التكنولوجيا الأوروبي بنسبة 0.4%، بينما انخفضت أسهم الإعلام بنسبة 1.5%.

على صعيد السياسة النقدية، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة يوم الأربعاء، تماشيًا مع توقعات السوق. ومع ذلك، أشار إلى أن هذا قد يكون التخفيض الأخير لهذا العام، حيث يهدد الإغلاق الحكومي المستمر توافر البيانات.

في المقابل، من شبه المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير لاجتماعه الثالث على التوالي في وقت لاحق من اليوم.

من بين نتائج الأعمال الأوروبية، ارتفع سهم ستاندرد تشارترد بنسبة 3.9% بعد أن سجل المقرض زيادة بنسبة 3% في أرباح الربع الثالث.

انخفض سهم كريدي أجريكول بنسبة 2.4% على الرغم من أن أرباح المقرض الفرنسي في الربع الثالث فاقت التوقعات.