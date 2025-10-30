مؤشر نيكاي الياباني يواصل ارتفاعه القياسي بعد امتناع بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة

ارتفع مؤشر نيكاي الياباني إلى مستوى قياسي مرتفع يوم الخميس بعد امتناع بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة، في جلسة متقلبة شهدت تذبذب المؤشر القياسي بين المكاسب والخسائر أكثر من 20 مرة.

تراجع الين وارتفعت سندات الحكومة اليابانية عقب إعلان البنك المركزي، على الرغم من أن المتداولين والاقتصاديين يتوقعون على نطاق واسع عدم حدوث أي تغيير في السياسة النقدية هذه المرة.

في مؤتمر صحفي عُقد مباشرةً بعد إغلاق سوق الأسهم، صرّح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بأنه لا توجد لديه أي توقعات مُسبقة بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة المُقبل. يجتمع البنك المركزي في ديسمبر، ثم في يناير.

وقال تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في ساكسو: "من الواضح أن البنك المركزي يُحافظ على حذره، ولا يزال من الصعب المُجادلة في زيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر". وأضاف: "قد يزداد المتشائمون بشأن انخفاض الين جرأةً".

انخفض الين بنسبة 0.5% ليصل إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر عند 153.52 مقابل الدولار الأمريكي، وبنسبة 0.7% ليصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 178.39 مقابل اليورو، مما أدى إلى تسارع وتيرة الانخفاضات في الوقت الذي تحدث فيه أويدا.

ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.6% ليصل إلى 51,620.79 لأول مرة، قبل أن يستسلم لبعض عمليات جني الأرباح. أنهى المؤشر تداولات اليوم بارتفاع نسبته 0.04% فقط، ولكنه كان كافيًا لتسجيل مستوى إغلاق قياسي جديد عند 51,325.61 نقطة.

وحقق مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنسبة 0.7% ليصل إلى 3,300.79 نقطة.

وشهدت التداولات تقلبات حادة بسبب عناوين الأخبار حول اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كوريا الجنوبية مع الزعيم الصيني شي جين بينغ في إطار سعيهما إلى هدنة في حربهما التجارية.

ووصف ترامب الاجتماع بأنه "مذهل"، وقال إنه تمت مناقشة الرقائق الإلكترونية وتسوية قضايا المعادن النادرة.

وفي الوقت نفسه، خُفِّضت الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية من 57% إلى 47% فقط، على الرغم من تهديد ترامب بفرض رسوم بنسبة 100%.

وفي سوق الديون اليابانية، محا عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات مكاسبه السابقة لينخفض بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 1.645%. وانخفض عائد سندات السنتين، وهو حساس بشكل خاص لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 0.925%. في بيان سياسته، كرّر بنك اليابان تعهده بمواصلة زيادة تكاليف الاقتراض إذا سار الاقتصاد وفقًا لتوقعاته.

وأكّد البنك على وجهة نظره القائلة بأن التضخم الأساسي من المرجح أن يصل إلى 2% في النصف الثاني من فترة التوقعات الممتدة لثلاث سنوات حتى مارس 2027، وأن المخاطر على التوقعات "متوازنة تقريبًا".

وعارض نفس عضوي مجلس الإدارة رفع أسعار الفائدة كما في اجتماع سبتمبر.

وكان المستثمرون والمحللون يترقبون ما إذا كان بيان بنك اليابان قد يكون أكثر تشددًا، أو ما إذا كان قد يظهر معارضون آخرون.

وقال كريستوفر وونغ، خبير استراتيجيات العملات في OCBC: "خيبة أمل السوق من غياب التوجه المتشدد دفعت المستثمرين في ارتفاع الين إلى التراجع".

لكن اتجاه تطبيع سياسة بنك اليابان هو رفع الأسعار، ومع ذلك، قال وونغ: "مع ذلك، فإن اتجاه تطبيع سياسة بنك اليابان هو رفع الأسعار". ومع خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، من المتوقع أن يعني ذلك ارتفاع قيمة الين مقابل الدولار.