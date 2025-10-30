الأسهم الصينية تتراجع مع عدم تحقيق اتفاق التجارة بين ترامب وشي مفاجآت تذكر

تراجعت الأسهم الصينية عن أعلى مستوى لها في عقد من الزمان يوم الخميس، مع اختتام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ اجتماعهما المهم في كوريا الجنوبية، والذي عزز تفاؤلاً حذراً بشأن هدنة محتملة في الحرب التجارية.

بدا المستثمرون متفائلين بمؤشرات تهدئة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم بعد التصعيدات الأخيرة، بينما اتخذوا في الوقت نفسه موقفاً دفاعياً، مع شعورهم بأن الاتفاق الحقيقي قد لا يقدم الكثير للاحتفال به.

شهدت مفاوضات التجارة السابقة بدايات واعدة تلتها انتكاسات.

بعد اجتماع دام قرابة ساعتين مع شي، صرح ترامب بأنه توصل إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية على الصين مقابل استئناف بكين مشتريات فول الصويا الأمريكي، والحفاظ على تدفق صادرات المعادن النادرة، وتضييق الخناق على التجارة غير المشروعة للفنتانيل.

اتسم رد فعل السوق الفوري بالتذبذب، حيث حاول المتداولون استيعاب المعلومات الصادرة حتى الآن، بانتظار المزيد من التفاصيل. تراجع اليوان الصيني عن أعلى مستوى له في عام تقريباً مقابل الدولار بعد الاجتماع.

ولم تفصح الصين بعد عن أي تفاصيل بشأن المحادثات.

بلغ مؤشر شنغهاي المركب القياسي أعلى مستوى له منذ عام 2015 في التعاملات المبكرة، لكنه تراجع لاحقاً بنسبة 0.8%. وانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.2%.

ارتفع مؤشر CSI لصناعة المعادن النادرة في الصين بأكثر من 2% بعد اجتماع القادة، بينما قلصت القطاعات الدفاعية، مثل الخمور والخدمات المصرفية، مكاسبها السابقة. وانخفض مؤشر قطاع الذكاء الاصطناعي بنحو 2%. قال بيسا ديدا، كبير الاقتصاديين في شركة ويليام باك الاستشارية في سيدني: «اتسمت استجابة الأسواق بالحذر، على عكس وصف ترامب المتحمس للاجتماع مع شي بأنه «نتيجة 12 من 10»». وأضاف: «لا تزال هناك بعض القضايا الهيكلية التي لم تحل، والتي قد تسهم في استجابة السوق وتضعف من بريق الهدنة».

ارتفاع المخاطر

ترتفع المخاطر بشكل خاص بالنظر إلى اتساع نطاق ارتفاع هذا العام في الأسواق الصينية.

وارتفع مؤشر شنغهاي القياسي بنحو 20% هذا العام، مبدداً بذلك مقولة «غير قابلة للاستثمار» التي سادت معنويات المستثمرين العالميين تجاه الأسواق الصينية في السنوات الأخيرة.

وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بأكثر من 30%، ليصنف من بين أفضل الأسواق أداءً عالمياً.

قال لين سونغ، كبير الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى في بنك آي إن جي: «إن التمكن من الالتقاء وتهدئة التوترات الأخيرة سيساعد في إزالة حالة عدم يقين كبيرة، ما يقلل من المخاطر المباشرة التي قد تهدد نهاية العام». على الرغم من الرسوم الجمركية الأمريكية، حافظت الصادرات الصينية إلى أجزاء أخرى من العالم على مرونتها، في حين أن التقدم في تبني الصين للذكاء الاصطناعي وتطويرها لأشباه الموصلات والأدوية المبتكرة هذا العام قد منح المستثمرين العالميين راحة أيضاً.

أفاد بنك HSBC في مذكرة يوم الاثنين بأن صناديق الأسواق الناشئة الآسيوية والعالمية زادت بشكل كبير من تعرضها للصين القارية في سبتمبر، مشيراً إلى أن تمركز الصناديق الآسيوية التي يتتبعها HSBC في الصين القارية يقترب من أعلى مستوى له في خمس سنوات.

توقف تكتيكي

اندلعت أحدث تصعيدات الانتقام في وقت سابق من هذا الشهر عندما كشف ترامب عن رسوم إضافية بنسبة 100% على صادرات الصين المتجهة إلى الولايات المتحدة بحلول الأول من نوفمبر، رداً على كبح الصين لصادراتها من المعادن النادرة الحيوية.

يقول المحللون: إن اجتماع يوم الخميس بدا وكأنه محاولة لإعادة ضبط الرواية الأمريكية الصينية من خلال إعادة فتح قنوات تجارية انتقائية لاستعادة الثقة، بدلاً من إعادة ضبط جذرية للعلاقات الجيوسياسية. قالت شارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في ساكسو بنك في سنغافورة: «من الصعب وصف هذا بأنه توجه سليم للمخاطرة». وأضافت: «لقد سبق لمتداولي الأسهم أن شهدوا هذا النهج - نبرة متفائلة، وقليل من المتابعة».

مع ذلك، لا تزال هناك ثغرات كثيرة في عناوين ترامب وشي، حيث لا يوجد جدول زمني محدد بشأن المعادن النادرة، ولا يمثل فول الصويا مكسباً كبيراً إذا لم تكن كسارات الصين بحاجة إلى الواردات، ولا يوجد ذكر لرقائق بلاكويل من إنفيديا.

كما أن التخفيضات الجزئية للرسوم الجمركية قد لا تسهم كثيراً في مساعدة المصدرين والمصنعين الصينيين الذين يتكبدون خسائر، أو في عكس اتجاه ضعف الطلب الاستهلاكي في الداخل.

قال طارق هورشاني، رئيس قسم تداول الوساطة المالية الرئيسية في مايبانك للأوراق المالية: «بشكل عام، يبدو هذا بمثابة توقف تكتيكي وليس إنجازاً استراتيجياً».