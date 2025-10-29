استقرار الأسهم الأوروبية والأنظار تتجه للأرباح والاحتياطي الفيدرالي

استقرت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء، حيث يُقيّم المستثمرون مجموعة من أرباح الشركات في انتظار قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 575.66 نقطة، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ختام اجتماعه بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء، ويترقب المستثمرون أي تعليق استشرافي من رئيس البنك جيروم باول.

ارتفعت أسهم التعدين الأوروبية بنسبة 1.7%، وارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.4%. وانخفض مؤشر الاتصالات الأوسع نطاقًا بنسبة 1%، وخسر قطاع المرافق 0.6%. في غضون ذلك، من المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية يوم الخميس.

ومن بين مستجدات الشركات، ارتفع سهم مرسيدس بنسبة 6.4% بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية عن هوامش ربحية أعلى من المتوقع في أعمالها الأساسية في قطاع السيارات.

وحقق سهم يو بي إس ارتفاعًا بنسبة 1.6% بعد أن أعلن البنك عن ارتفاع صافي أرباحه في الربع الثالث بنسبة 74%، متجاوزًا التوقعات.

وصعد سهم دويتشه بنك بنسبة 2.6% بعد أن سجل زيادة بنسبة 7% في أرباح الربع الثالث، متحديًا توقعات الانخفاض.

وتراجع سهم إكوينور بنسبة 1.2% بعد أن أعلنت مجموعة الطاقة عن انخفاض أكبر من المتوقع في أرباح الربع الثالث.

وتنصبّ الأنظار أيضًا على شركات التكنولوجيا العملاقة "السبعة الرائعة"، مايكروسوفت وألفابت وميتا بلاتفورمز، والتي من المقرر أن تعلن عن أرباحها في وقت لاحق من يوم الأربعاء. وتواجه هذه الشركات تحديات كبيرة في تحقيق أرقام قوية تبرر تقييمات مبالغ فيها.