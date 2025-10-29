نيكاي يتجاوز 51,000 نقطة لأول مرة بفضل تفاؤل قطاع التكنولوجيا

تخطى مؤشر نيكاي الياباني مستوى 51,000 نقطة الرئيسي لأول مرة يوم الأربعاء، مدعومًا بتفاؤل المستثمرين بشأن استثمارات قطاع الذكاء الاصطناعي.

أغلق مؤشر نيكاي 225، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، مرتفعًا بنسبة 2.15% عند مستوى غير مسبوق بلغ 51307.65 نقطة، بينما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.25%، حيث شكّل انتعاش الين عائقًا لمعظم المصدرين.

وكانت هذه أكبر فجوة يومية في عوائد المؤشرات منذ 5 أغسطس 2020، وشهد نيكاي ارتفاع 43 سهمًا مقابل انخفاض 182 سهمًا.

اخترق مؤشر نيكاي مستوى 45,000 نقطة في 16 سبتمبر ، وتجاوز أرقامًا متتالية بوتيرة سريعة. قد يرتفع المؤشر أكثر ليصل إلى حوالي 63,000 بحلول عام 2030، مع تحول اليابان إلى اقتصاد تضخمي، وتقدم إصلاحات حوكمة الشركات، وسعي رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي إلى استراتيجيات النمو، وفقًا لما صرّح به ماسايوكي كوبوتا، كبير الاستراتيجيين في شركة راكوتن للأوراق المالية.

"على الرغم من أن هذا الارتفاع سريع بعض الشيء، إلا أنني أراه خطوة تُقيّم قيمة الأسهم اليابانية بشكل صحيح."

كانت العوامل الرئيسية المحفزة يوم الأربعاء هي دلائل على أن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ستستمر في النمو محليًا ودوليًا.

حقق سهم شركة أدفانتست، وهي شركة يابانية لتوريد معدات اختبار الرقائق لشركات التكنولوجيا الكبرى، ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 22% بعد أن رفعت توقعات أرباحها السنوية بمقدار ربع سنوي نظرًا للطلب المتزايد.

في الولايات المتحدة، أغلقت مؤشرات الأسهم الثلاثة عند مستويات قياسية مرتفعة يوم الثلاثاء بعد أن أعلنت شركة إنفيديا، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، أنها ستصنع حواسيب فائقة الذكاء الاصطناعي لوزارة الطاقة الأمريكية.

قال واتارو أكياما، الخبير الاستراتيجي في شركة نومورا للأوراق المالية: "أسهم مثل أدفانتست ومجموعة سوفت بنك هي المحرك الرئيسي لسوق الأسهم. من غير الواضح إلى متى سيستمر هذا الوضع. بمجرد انقضاء الموجة الأولى، قد يتراجع الزخم الصعودي."

ارتفع سهم مجموعة سوفت بنك، وهي شركة استثمارية كبرى في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 3.9%، وكان ثاني أكبر محرك لمؤشر نيكي من حيث نقاط المؤشر. كما ارتفع سهم ليزرتك، وهو من كبار مصنعي أشباه الموصلات، بنسبة 7.7%.