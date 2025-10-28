الأسهم الأوروبية تتراجع عن ارتفاع قياسي مع ترقب لنتائج الأعمال وصفقة تجارية أمريكية صينية

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، متوقفة بعد إغلاق قياسي ثالث على التوالي، وسط مؤشرات على انحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون سلسلة من نتائج أعمال الشركات.

انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2% ليصل إلى 575.88 نقطة.

دعم التفاؤل بشأن اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والصين الأسواق يوم الاثنين. وستسلط الأضواء على اجتماع مقرر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية يوم الخميس.

وانخفض مؤشر ستوكس للفضاء والدفاع وأسهم الطاقة بنسبة 0.8% لكل منهما، بينما انخفضت أسهم التعدين بنسبة 1%.

وخالف مؤشر المرافق الاتجاه الهبوطي الأوسع نطاقاً، حيث ارتفع بنسبة 0.6%. يتطلع المستثمرون أيضاً إلى إعلانات سياسات البنوك المركزية الرئيسية المقررة هذا الأسبوع. من المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، بينما من المرجح أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس.

ومن بين مستجدات الشركات، انخفض سهم بي إن بي باريبا بنسبة 2.9% بعد أن فشل البنك الفرنسي في تحقيق توقعات أرباح الربع الثالث.

انخفض سهم نوفارتس بنسبة 3.4% حتى مع تحقيق شركة الأدوية السويسرية توقعات أرباح الربع الثالث.

وقفز سهم كابجيميني بنحو 7% بعد أن رفعت شركة استشارات تكنولوجيا المعلومات الفرنسية توقعاتها للنمو.