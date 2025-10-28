تباين أداء أسواق الأسهم الآسيوية لترقب نتائج جولة ترامب

توقفت معظم الأسهم الآسيوية بعد ارتفاع قياسي يوم الثلاثاء، وتباينت أسعار العملات، حيث يستعد المستثمرون لاجتماع لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وينتظرون تفاصيل جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آسيا.

انخفض مؤشر كوريا الجنوبية القياسي بنسبة 1.7%، مُتراجعًا بعد اختراقه مستوى 4000 نقطة لأول مرة يوم الاثنين، حيث أصبح المستثمرون حذرين قبل نتائج أعمال شركتي إس كيه هاينكس وسامسونج إلكترونيكس.

انخفضت الأسهم الماليزية بنسبة 0.4% بعد ارتفاعها بنسبة 0.3% في الجلسة السابقة، بينما استقر مؤشر تايوان القياسي دون تغيير يُذكر بعد يوم من تجاوزه مستوى 28000 نقطة. وانخفضت أسهم إندونيسيا بنسبة 0.2%.

انخفضت أسهم تايلاند بنسبة 0.3%، بينما ارتفعت أسهم سنغافورة بنسبة 0.9% مسجلةً أعلى مستوى لها على الإطلاق، مواصلةً بذلك موجة صعود استمرت ست جلسات.

وفيما يتعلق بمحادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين يوم الخميس، أعرب المستثمرون عن حماسهم لاحتمالية التوصل إلى هدنة محتملة، وحذرهم من خيبة الأمل من الاتفاق النهائي.

وقال محللون في بنك أوف أمريكا في مذكرة: "نتوقع أن يسفر الاجتماع عن اتفاق جزئي، يُرجح أن يركز على جوانب حساسة زمنيًا وقابلة للإدارة سياسيًا".

وأضافوا: "من المرجح أن يتطلب أي اتفاق أوسع نطاقًا مزيدًا من المفاوضات، وقد لا يتحقق إلا بعد زيارة ترامب الرسمية للصين". وعلى صعيد التجارة أيضًا، وقّع ترامب ورئيسة الوزراء اليابانية سناء تاكايتشي اتفاقية إطارية تغطي المعادن النادرة. وخسر مؤشر نيكي الياباني 0.3% بسبب جني الأرباح.

ويترقب المستثمرون أيضًا قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء، والذي قد يتضمن تعليقات من رئيسه جيروم باول تُوضح مسار تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل مع استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية.

وقد احتسبت الأسواق بالفعل خفضًا قدره 25 نقطة أساس. استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة الدولار مقابل ست عملات رئيسية، مع انتظار المستثمرين تفاصيل التجارة وأسعار الفائدة. تباينت العملات الآسيوية، مع ارتفاع الرينجت الماليزي والدولار التايواني والبات التايلاندي، بين 0.2٪ و 0.3٪.

ومع ذلك، انخفض البيزو الفلبيني بنسبة 0.5٪ ليصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات، بينما خسر الروبية الهندية 0.1٪. انخفضت أسعار النفط، حيث أدت خطط أوبك لزيادة الإنتاج إلى تهدئة التفاؤل بشأن اتفاقية تجارية محتملة بين الولايات المتحدة والصين. تؤثر أسعار النفط على العملات الإقليمية، حيث أن معظم الاقتصادات الآسيوية الناشئة مستوردة صافية للنفط وعادةً ما يؤدي ارتفاع الأسعار إلى توسيع عجز حسابها الجاري. في أماكن أخرى في المنطقة، ارتفع الدولار السنغافوري بنسبة 0.2٪ وخسر الوون الكوري الجنوبي 0.2٪.