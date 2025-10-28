نيكاي يتراجع عن أعلى مستوى قياسي نتيجة جني الأرباح وارتفاع الين

تراجع مؤشر نيكاي الياباني عن أعلى مستوى قياسي له يوم الثلاثاء، حيث عمد المستثمرون إلى جني الأرباح بعد ارتفاع سريع، في حين أثر ارتفاع الين سلباً على معنويات المستثمرين.

انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 0.58% ليغلق عند 50219.18 نقطة، بعد أن انخفض بنسبة 0.8% خلال الجلسة.

أغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً منخفضاً بنسبة 1.18% عند 3285.87 نقطة.

واصلت المؤشرات خسائرها مع ارتفاع الين بعد أن دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى «سياسة نقدية سليمة» خلال اجتماعه مع نظيره الياباني ساتسوكي كاتاياما.

وصفت هذه التصريحات بأنها ضربة لبنك اليابان، الذي كان يرفع أسعار الفائدة ببطء.

قال شووتارو ياسودا، محلل السوق في مختبر توكاي طوكيو للاستخبارات: «باع السوق الأسهم ظناً منه أن الين لن يتراجع أكثر».

عادة ما يؤثر ارتفاع الين سلباً على أسهم المصدرين من خلال خفض قيمة الأرباح الخارجية عند تحويلها إلى العملة اليابانية.

وخسرت تويوتا موتور وهوندا موتور 1.46% و1.39% على التوالي.

كما باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح. ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 2.46% ليغلق فوق مستوى 50.000 نقطة لأول مرة على الإطلاق يوم الاثنين، مواصلاً سلسلة من الأرقام القياسية المتتالية بفضل توقعات بإنفاق كبير من رئيسة الوزراء الجديدة، ساناي تاكايتشي.

انخفض سهم نيديك بنسبة 19.45% إلى أدنى مستوى يومي له، بعد أن وضعت بورصة طوكيو للأوراق المالية الشركة المصنعة للمحركات الدقيقة في حالة تأهب لاحتمال شطبها من البورصة.

وما دفع المؤشر للانخفاض، انخفاض سهم أدفانتست، الشركة المصنعة لمعدات اختبار الرقائق، بنسبة 0.41%، وتراجع سهم فاست ريتيلنج، المالكة للعلامة التجارية يونيكلو، بنسبة 1.18%. ارتفع سهم مجموعة سوفت بنك، المستثمر في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 3.22%، ليشكل أكبر دعم لمؤشر نيكاي. وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون، المصنعة لمعدات صناعة الرقائق، بنسبة 2.71%. وصرح كازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية، بأن التفاؤل بشأن النمو والنفقات الرأسمالية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي الأمريكي لا يزال يدعم معنويات المستثمرين، مضيفاً أن السوق متفائل بشأن آفاق اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين.