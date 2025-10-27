معظم أسهم آسيا ترتفع بفضل تفاؤل بشأن التجارة الأمريكية الصينية

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الآسيوية اليوم الاثنين، حيث عزز تراجع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة شهية المخاطرة، بينما انخفضت الأسهم الإندونيسية بشكل حاد وكانت في طريقها لتسجيل أسوأ جلسة لها منذ ما يقرب من سبعة أشهر.

قادت أسهم كوريا الجنوبية وتايوان المكاسب في المنطقة وسجلت مستويات قياسية جديدة، حيث ارتفعت بنحو 2.6% و2.4% على التوالي. قبيل اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في 30 أكتوبر في كوريا الجنوبية، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة والصين على وشك التوصل إلى اتفاق تجاري.

ومن شأن اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم أن يوقف الرسوم الجمركية الأمريكية الأكثر صرامة وضوابط تصدير المعادن النادرة الصينية.

قال لويد تشان، كبير محللي العملات في بنك MUFG: "إن الإشارات المشجعة من هذه المناقشات قد تمهد الطريق لنتيجة إيجابية في الاجتماع القادم بين ترامب وشي في 30 أكتوبر".

وأضاف تشان: "في هذا السياق، من المتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي في العملات وأسواق الأسهم الآسيوية على المدى القريب".

كما عزز تقرير التضخم الأمريكي، الذي جاء أضعف من المتوقع يوم الجمعة، معنويات السوق، حيث عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يوم الأربعاء.

ومن بين الأسواق الأخرى، قفزت أسهم تايلاند بنسبة 2.4% لتصل إلى أعلى مستوياتها في حوالي تسعة أشهر، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع الصادرات المُخلّصة جمركيًا بنسبة 19.0% في سبتمبر مقارنة بالعام السابق.

وكان المؤشر القياسي قد ارتفع في أحدث تعاملات بنسبة 1.3%. وانخفضت أسهم جاكرتا بنسبة 3.8% وسط عمليات بيع واسعة النطاق، وكانت في طريقها لتسجيل أسوأ جلسة لها منذ 8 أبريل.

وتراجعت أسهم البنوك الكبرى في إندونيسيا، بما في ذلك بنك راكيات وبنك مانديري وبنك سوريا، بنسبة تراوحت بين 0.4% و1.1%.

أصبحت سندات الحكومة الإندونيسية أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب مع تقلص علاوة العائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى حوالي 199 نقطة أساس، أي أقل من مستوى 220 نقطة أساس الذي يُعتبر جذابًا، وذلك عقب تخفيضات بنك إندونيسيا لأسعار الفائدة وتوقعات تخفيف السياسة النقدية من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لمحللي ماي بنك.

ارتفعت معظم العملات الآسيوية، مدعومةً بآمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة. وارتفع كلٌّ من الوون الكوري الجنوبي والدولار التايواني بنسبة 0.4%. واستقر الدولار السنغافوري والبيزو الفلبيني إلى حد كبير، بينما ارتفع الرينغيت الماليزي بنسبة 0.2%. وخسرت الروبية الإندونيسية 0.2%.